游錫堃：2020大選是關鍵戰役 要守護好下一代

（中央社記者黃麗芸台北1日電）前行政院長游錫堃今天表示，2020年大選是關鍵戰役，認為香港反送中運動就是因為其上一代未做好守護工作，這次台灣選舉，要守護好下一代。

游錫堃今天出席「2020幸福加倍-蔡英文總統後援會成立大會」，包括民進黨籍台北市議員許家蓓、民進黨組織部主任李慶鋒、民進黨台北市黨部執行長趙心瑜都到場力挺。

他致詞表示，這次選舉輸贏很重要，2020年是關鍵戰役，自己昨天看到新聞報導這次香港反送中運動港警抓了5000多人，甚至有的人被自殺、被跳樓，受傷的更不計其數，看到這種新聞就令人煩惱，這些被抓的人會不會像法輪功成員被活摘器官，或是像新疆再教育營被監禁、洗腦。

游錫堃指出，香港是世界金融中心和亞洲4小龍之一，如今香港年輕人會這樣做，就是因為上一代香港菁英高唱回歸中國；當年台灣正在打拚走街頭，爭民主、爭自由。他表示，香港上一代沒有做好守護的工作，現在台灣選舉，就是要做好守護下一代的工作。

談到這次選舉，游錫堃認為，中國無所不用其極，希望大家團結努力，讓總統蔡英文連任，要下架「中央人民政府駐香港特別行政區聯絡辦公室」（中聯辦）的韓國瑜、主張和中共簽訂和平協議的吳敦義，以及赴中國參加活動的吳斯懷。

現場眾人高喊「2020台灣要贏、台北先贏」，「凍蒜」聲不斷。（編輯：李錫璋）1081201

前行政院長游錫堃（左）1日出席「2020幸福加倍－蔡英文總統後援會成立大會」，並頒發後援會聘書。中央社記者鄭傑文攝 108年12月1日

「2020幸福加倍－蔡英文總統後援會成立大會」1日在台北市議會舉行，前行政院長游錫堃（左2）出席，現場眾人高喊「2020台灣要贏、台北先贏」。中央社記者鄭傑文攝 108年12月1日