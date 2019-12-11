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網軍事件延燒 張善政：重點不是謝長廷

最新更新：2019/12/11 12:41
國民黨副總統參選人張善政（左4）和前總統馬英九（左3）11日抵達台南，輔選國民黨提名台南市第1選區立委參選人蔡育輝（右2），兩人在下營區上帝廟同框合體。中央社記者張榮祥台南攝 108年12月11日
國民黨副總統參選人張善政（左4）和前總統馬英九（左3）11日抵達台南，輔選國民黨提名台南市第1選區立委參選人蔡育輝（右2），兩人在下營區上帝廟同框合體。中央社記者張榮祥台南攝 108年12月11日

（中央社記者張榮祥台南11日電）日本關西機場的網軍事件持續延燒，駐日代表謝長廷在臉書批評國民黨副總統參選人張善政散布謠言。張善政今天在台南表示，「我們聚焦蔡英文和網軍的關係，重點不是謝長廷」。

張善政和前總統馬英九今天抵達台南，輔選國民黨提名台南市第1選區（後壁區、白河區、北門區、學甲區、鹽水區、新營區、柳營區、東山區、將軍區、下營區、六甲區）立委參選人蔡育輝，兩人在下營區上帝廟同框合體。

面對媒體堵訪謝長廷在臉書痛批造謠，張善政說，「不要再理他，我們聚焦蔡英文和網軍的關係，就這句話，蔡英文和網軍到底什麼關係，大家要注意，重點是蔡英文，不是謝長廷」。

馬英九則在鹽水區陪同蔡育輝掃街拜票時，接受媒體詢問對「反滲透法」的看法；馬英九表示，藍營的不可能通過，綠營的年底會通過，但各部會未準備好，萬一拿出來後窒礙難行的話，會產生很大的災難，要想清楚。

馬英九在下營區上帝廟致詞時指出，3年來民進黨執政真的是民怨沸騰，但民進黨去年11月24日九合一選舉大敗後，完全看不到改進，總統蔡英文3年前要大家謙卑、謙卑、再謙卑，實際上卻是傲慢、傲慢、再傲慢。

馬英九表示，國民黨和中國大陸建立「九二共識、一中各表」，蔡總統一上任就推翻了，使得雙方沒有互信，蔡總統最可惡的是將「九二共識」和「一國兩制」劃上等號，這是非常錯誤的事情。

馬英九說，「九二共識」是在還未統一前，海峽兩岸的共同政治基礎，「一國兩制」是中共片面主張統一後的安排，台灣老百姓一向是反對的，「一國兩制」在台灣根本沒有市場，蔡總統將兩者劃上等號，就是希望國民黨不要再說「九二共識」，如此會使兩岸政策變得非常空虛。（編輯：黃世雅）1081211

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