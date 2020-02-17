疫情衝擊 北市下午公布紓困方案

（中央社記者梁珮綺台北17日電）武漢肺炎疫情衝擊產業，台北市長柯文哲說，紓困計畫分短中長期，目前先參考當年SARS紓困方案，下午公布，屆時再以中央方案為基礎進行調整。

柯文哲也表示，很多人問他疫情何時會結束，他的答案是「疫情還沒有開始」，因還沒出現大規模社區感染。

柯文哲認為，台灣一定會發生社區感染，防疫重點應放在維持只有零星個案，而非像武漢一樣疫情失控，才是上策。

柯文哲上午出席台北市中山區錦州社會住宅新建工程開工典禮，典禮開始前接受媒體聯訪，做上述表示。

柯文哲說，紓困計畫分短中長期，目前先參考當年SARS時的紓困方案，「因為中央要給多少錢還不確定，到時候中央公布時，我們用這個版本上下調整」。他說，下午會公布台北市的緊急紓困辦法以及專線。

對於台灣昨天出現首例武漢肺炎死亡案例，副總統陳建仁、衛福部長陳時中認為是社區零星個案，還不到社區傳播程度，柯文哲說，該個案是白牌計程車司機，載過多名回台過春節的台商，其中有人從中港澳回台，是否為社區感染還要再確定。

柯文哲表示，社區感染分很多種，分為零星個案、群聚等，應依程度不同制定方案，不過，他認為台灣一定會發生社區感染。

他說，若真的發生社區群聚感染，例如一個家庭中有好幾個人感染，他主張將一家人遷出社區，而不是封城，若以台灣的醫療能力，還必須像武漢一樣，代表疫情已失控。

世界衛生組織（WHO）2月11日將武漢肺炎定名為COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）。（編輯：張銘坤）1090217