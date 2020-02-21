林為洲盼暫緩基層評比 徐國勇：將行文地方政府

（中央社記者余祥台北21日電）國民黨立委林為洲今天質詢指出，基層人員如衛生所、里幹事的績效評比上半年應可暫緩，全力進行防疫工作。內政部長徐國勇表示，將請民政司行文給地方政府，相信地方政府會接受。

立法院第10屆第1會期今天開議，行政院長蘇貞昌上午施政報告後，隨即展開總質詢。

林為洲質詢時表示，基層衛生機關開始賣口罩，里幹事也要協助每天監測居家檢疫者，同時又要進行績效評比，他認為，上半年的評比可以暫緩，讓基層全力進行防疫工作。

衛福部長陳時中表示，醫院部分已經宣布醫院評鑑效期延長1年，衛生所、衛生局除感控業務，其他的考核都免了，老人機構等除了新成立的需要評鑑，其他的都延緩至下半年。

在里幹事評比部分，內政部長徐國勇說，是由地方政府進行評比，將請民政司行文給地方政府，建議比照醫院和衛生所上半年評鑑先暫緩，相信地方政府應該會接受。

由於武漢肺炎疫情蔓延，林為洲建議，蘇貞昌應考量將防疫等級提升為一級開設。

蘇貞昌說，疫情一開始，總統在第一時間就召開國安會議，在整個過程中，從三級提升到二級，但一直都是以國安層級管控疫情，包括口罩實名制、寒假延長暑假縮短等，都是他親自主持會議，陳時中在第一線，而各部會不是來協助，都是主政單位，大家一起分擔。

蘇貞昌說，針對林為洲認為希望各部會不要亂、不要參差不齊，他們都有注意到，都是以國安層級掌控。

林為洲追問，設一級開設是否有不利的影響，譬如說，會影響國人遭到旅遊管制，蘇貞昌說，沒有這些考量，跟國外無關。（編輯：林興盟）1090221