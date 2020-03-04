吳斯懷質詢處女秀 盼恢復退伍上校子女教育補助

（中央社記者游凱翔台北4日電）退輔會今天至立法院外交及國防委員會專案報告，退役陸軍中將、國民黨籍立委吳斯懷今天首度質詢表示，上校平均退伍年齡約50歲，但子女仍就讀高中、大學，盼恢復退伍上校子女教育補助。

行政院人事行政總處在民國106年7月表示，退休軍公教子女的教育補助，從民國106年8月1日起，公教修正為月退金在新台幣2萬5000元以下、軍人為中校以下退伍者才可請領，估計可節省近11億元，但外界對於恢復此補助的聲浪迄今仍未減；前退輔會主委馮世寬也曾對此表示：「升上校並沒有罪，這是不合理的。」

國軍退除役官兵輔導委員會上午至立法院外交及國防委員會，針對榮民榮眷基金會進行專案報告，吳斯懷雖然在社福衛環委員會，但仍至外交及國防委員會質詢。

吳斯懷表示，軍職和公教人員有所差異，因為上校平均退伍年齡約50歲，公教則可到65歲左右，且部分軍人比較晚婚，導致大部分退役上校的子女，目前都仍在就讀高中、大學，盼望退輔會堅持差異性向上級反映，爭取軍人權益。

退輔會副主委李文忠表示，認同吳斯懷的說法，並指出，退伍上校的子女在學的比例確實比較高，與公教人員性質有所差異。

由於武漢肺炎疫情持續延燒，民進黨籍立委蔡適應、何志偉，台灣基進立委陳柏惟、吳斯懷等人也詢問各級榮家、榮民醫院的因應狀況。

吳斯懷表示，根據政院公布的「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」，退輔會一毛錢也沒被編，反觀西元2003年的嚴重急性呼吸道症候群（SARS）時期，退輔會則有5億元，是退輔會未提出需求，還是政院審議時未納入退輔會。李文忠回應，退輔會主委馮世寬已裁示，會移緩濟急支應。

何志偉則詢問，台北市已有醫院出現醫護人員離職潮，並詢問退輔會轄下榮總的狀況。退輔會就醫保健處處長葛光中回應，目前榮總沒有出現離職狀況，也會同步啟動心理輔導。（編輯：林興盟）1090304