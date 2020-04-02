移送陳家欽遭北檢退回 徐國勇：依法辦理

（中央社記者黃麗芸台北2日電）警政署長陳家欽因人事任用爭議，遭內政部函送北檢，後遭退回。內政部長徐國勇今天受訪對此表示，不予討論，依法辦理。

陳家欽遭人檢舉，指用人唯親、影響警界士氣。內政部政風處介入調查後，日前依偽造文書罪函送台北地檢署偵辦；但北檢認為原函送內容程序不完備，予退回原機關。

徐國勇今天下午出席移民署所舉辦「台灣力匯有限公司捐贈防護衣及紅外線測溫儀等物資儀式」記者會，會後接受媒體訪問。記者詢問對於北檢退回陳家欽一案的看法，以及最近與行政院長蘇貞昌會面是否尷尬。

對此，徐國勇表示，「這個不討論，依法辦理」，與蘇貞昌見面沒聊什麼，也沒有什麼尷尬。

記者進一步提問，行政院今天加開臨時院會及防疫紓困會後記者會，為何未見內政部出席。

徐國勇說，今天出席單位主要為紓困及振興經濟的相關單位，內政部及科技部屬於支援單位，媒體不需多做聯想。

媒體還問到，臨時院會提到內政部為防疫配合單位，但第一線警消多所付出，是否覺得委屈。對此，徐國勇表示，沒有任何委屈，每個單位都是配合防止疫情擴散的單位，每個人都有其責任及義務，如此才能真正阻絕疫情。

徐國勇指出，內政部很早就啟動分流、分區、分組的異地辦公演練，下週將繼續演練視訊；下週還要實施公務員分流彈性上、下班，如此可減少交通運輸集中擁擠時段狀況，超前部署防疫。（編輯：戴光育）1090402