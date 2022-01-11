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幫朱立倫緩頰 江啟臣：相信他願意承擔責任

2022/1/11 16:01
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（中央社記者劉冠廷、王承中台北11日電）國民黨在台中立委補選與立委林昶佐罷免案雙輸，面對外界質疑黨主席朱立倫迅速切割、甩鍋，前主席江啟臣今天說，相信朱立倫是願意承擔責任的，過程中一定有挫折，這都沒有關係。

台中市第二選區立委補選及無黨籍立委林昶佐罷免案9日揭曉，由民進黨立委候選人林靜儀勝出、林昶佐留任，結果再次重創國民黨，朱立倫在第一時間選擇不出面回應，交由文傳會主委凌濤代為說明。面對敗選結果，凌濤表示這都是過去設定好的政治框架和任務，遭外界解讀是在甩鍋給前任主席江啟臣，這也引發黨內諸多不滿。

對此，江啟臣今天上午在立法院受訪時表示，相信朱立倫是願意承擔責任的，朱立倫在國民黨最辛苦的時候，跳出來競選黨主席，當時也已向外界表示願意承擔，願意帶領國民黨度過內外的困境，當然過程中一定會有些挫折、失敗，這都沒關係，勝敗乃兵家常事。

江啟臣說，只要能好好面對失敗，檢討問題，做出必要的改進，相信勝利仍在望，國民黨不要灰心，不是沒失敗過，如何從失敗中汲取經驗，面對未來的挑戰，才是現在全黨該有的態度。

年底將爭取國民黨提名參選南投縣長的國民黨立委許淑華，今天在接受震傳媒「新聞不芹菜」專訪時表示，她認為國民黨現在談2024大選，真的會被人家笑，因為現在看不到國民黨有任何的基礎可以打贏2024大選。

許淑華指出，面對年底選舉，國民黨如果不能在接二連三的敗戰中得到經驗，並加以改進，若年底選舉不如預期，又怎麼會有2024重返執政。國民黨不能寄望民進黨執政做得不好、失去民心，民眾在2024大選就會把票投給國民黨。

許淑華表示，現在國民黨連年底選舉能否把執政縣市鞏固好，都還是未知數，現在談2024大選還太早，有點痴心妄想，每次的成功都必須靠著基礎一步步累積，現在應該要先把年底選舉的基礎顧好。（編輯：林興盟）1110111

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