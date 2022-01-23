蘇貞昌：台灣民主自由是青春血淚拚出來 持續推促轉

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（中央社記者陳俊華台北23日電）行政院長蘇貞昌今天說，總統出席各項活動，是以總統高度希望團結族群、團結保台。台灣的民主自由是用青春、用血淚拚出來的，人民知道怎麼保護自己權利，不會因為獨裁者晚年的慈眉善目，忘記他過往的滿手血腥；政府會繼續努力促轉工作。

總統蔡英文昨天出席經國七海文化園區開幕典禮，引用故總統蔣經國曾說過中華民國能生存，主要是堅決反共；面對當前北京對台灣一波又一波的軍事、政治施壓，蔣經國堅定保台立場毫無疑問也是當前台灣人民最大的共識，更是共同的課題。

蘇貞昌中午前往中央流行疫情指揮中心視察，他在受訪時表示，總統出席各項活動，是以總統高度希望團結族群、團結保台。他強調，今天台灣的民主、自由，是一代一代台灣人用青春、用血淚拚出來的。

蘇貞昌說，獨裁者最後漸漸開放，是人民爭取來的，不是獨裁者、威權政府的恩賜，全世界的民主國家過程都一樣，人民知道怎麼保護自己權利，「不會因為獨裁者晚年的慈眉善目，忘記他過往的滿手血腥」。

蘇貞昌表示，蔡總統領導的政府會繼續努力促進轉型正義的工作，促轉正是替過往受威權迫害、冤枉平反，當年的不公不義能獲得正義、補償，行政院已經通過相關法案，希望立法院趕快通過，給受迫害的人早日得到彌補。（編輯：林淑媛）1110123