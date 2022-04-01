2050淨零碳排 國民黨團籲速提可行方案及配套

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政府公布2050淨零碳排路徑圖，國民黨立法院黨團1日舉行記者會，總召曾銘宗（左）、副書記長謝衣鳯（右）出席，指出政府淨零排碳計畫，後續執行才是重點，政府應儘速提出可行方案及配套，以利國內產業遵行。中央社記者王騰毅攝 111年4月1日

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（中央社記者范正祥台北1日電）政府公布2050淨零碳排路徑圖，國民黨立法院黨團今天表示，後續執行才是重點，政府應儘速提出可行方案及配套，以利國內產業遵行。

淨零碳排放已成國際趨勢，台灣面對這股轉型浪潮，國家發展委員會3月30日公布2050淨零碳排路徑圖。根據路徑圖，2050年再生能源將占60%至70%、氫氣9%至12%，火力加上碳捕捉、利用與封存技術（CCUS）約占20%至27%，抽蓄水力1%。

國民黨立法院黨團今天召開記者會，黨團總召曾銘宗及副書記長謝衣鳯、吳怡玎、陳以信出席，質疑政府提出的2050淨零碳排路徑和策略，具體配套看不見。

曾銘宗質疑，政府提出的路徑和策略，問題重重。包括於再生能源部分，目前約占7%，2050年再生能源將占供電6成至7成，這張「遠期支票」恐怕無法兌現。

曾銘宗說，政府也低估了淨零轉型成本，未來將影響執行的深度和廣度及成效。他並質疑，經費來源是政府補助或國營事業自行支應，未來會不會反應到電價和油價。

他說，2050淨零碳排，最重要的是要提出可行方案，不要淪為口號，國發會3月30日公布的路徑和策略，遭部分工商業者批評是天方夜譚、畫餅充飢。

關於2050淨零碳排，曾銘宗也質疑，缺乏治理架構，是否訂定特別條例，要不要制定專法，要不要有專責機構推動，有無控管相關執行進度，這些問題都很重要。

曾銘宗表示，節能減碳是世界發展趨勢，也是國內必須儘早面對的問題，因為關係全國民眾的健康權益，也關係國內產業發展，國民黨團會強力監督。（編輯：謝佳珍）1110401