高市議員初選意外落馬 高閔琳：不會脫黨參選

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（中央社記者蔡孟妤高雄17日電）民進黨高市議員第3選區初選民調結果，現任議員高閔琳意外落馬；她下午在臉書表示，她思考的是民進黨、高雄和台灣整體利益，個人如何不重要，不後悔罷韓及拉抬新人，也不會脫黨參選。

民進黨上午公布高市議員第3選區（岡山等6區）初選結果，預計提名3席，新潮流菊系的高閔琳排名第4，意外落馬，也是唯一未能通過初選的現任議員。另現任議員黃秋媖及新潮流菊系新人陳慶鴻、湧言會新人林志誠則進入安全名單。

高閔琳下午在臉書表示，感謝大岡山鄉親對她的支持和疼惜，是她努力不夠，須深刻檢討。她也要向支持她的地方鄉親及團隊和志工夥伴致歉，讓他們失望了。

高閔琳說，民進黨的黨內初選機制，就是為了培育年輕世代、鼓勵素人和幕僚參政。2013年底，沒有特殊家世背景、在台北出生長大的她，決定回到父親故鄉高雄大岡山服務鄉里。

高閔琳感謝鄉親給她服務的機會，2018年前高雄市長韓國瑜的「韓流」崛起，鄉親堅定支持她，讓她通過考驗；2020年她面對「罷琳」的罷免案時，仍然給她許多溫暖和支持，讓她再次度過艱難的考驗。

高閔琳說，一直以來，她思考的都是民進黨、高雄和台灣國家整體的利益，追求的是地方政治革新改變、台灣民主深化及國家進步。個人如何，一點都不重要。她說，她不後悔罷韓、也不後悔拉抬黨內優秀新人，也不會在年底脫黨參選。

高閔琳說，初選過後就是團結的開始，祝福此次通過初選的現任議員和新人，盼年底市長連任成功、民進黨高雄議會過半。她會一如以往，勤奮認真把議員的工作做好，直到任期屆滿的那一刻，「大家需要我時，我會一直都在」。（編輯：黃世雅）1110417