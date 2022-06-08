綠疑新北市府追殺吹哨者 促侯友宜向恩恩父親道歉

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（中央社記者王揚宇、郭建伸、葉素萍台北8日電）張姓網友指新北市政府消防局以「假報案」方式，表演勤指中心現場給確診死亡兒童「恩恩」父親看等說法，因此挨告。民進黨立委林楚茵等人今天說，新北市府不該用提告方式轉移焦點，甚至追殺吹哨者。

民進黨發言人謝子涵今天透過新聞稿表示，恩恩爸爸只是想要錄音檔釐清真相，新北市卻讓消防英雄演戲，侯友宜口中的「全力配合」變成「全力演出」，讓家屬、基層情何以堪；新北市政府於情、於理、於法都不容這樣荒唐作為，侯友宜有無可迴避的責任，呼籲侯友宜不要再閃躲，向恩恩爸爸道歉。

謝子涵說，從恩恩爸爸發文要求新北市提供完整通聯錄音檔，到今天已經是第11天，恩恩爸爸仍無法得到還原事實的完整資訊；請新北市的大家長，不要用謊言來圓謊，還給徬徨無助的家長一個公道。

張姓網友7日晚間在社群網站臉書（Facebook）貼文表示，6日恩恩爸爸到消防局本部聽取報案音檔，上午9時30分到10時之間被引導到勤務指揮中心「觀看了一場表演」。新北市政府消防局勤務中心主任李宇松今天向檢方遞狀，控告張姓網友在網路散布他變造提供給恩爸的錄音檔，涉嫌加重誹謗。

民進黨立法院黨團書記長陳歐珀、副幹事長黃世杰、新北市區域立委羅致政及立委林楚茵等人，今天對此召開「新北市府演很大，還原真相一場戲？」記者會。

陳歐珀說，恩恩爸爸迫切想還原事實真相，大家全力支持，不容許行政單位企圖掩飾真相。

羅致政指出，新北市府為了掩蓋可能的問題，演一齣很大的戲，讓真相還原愈來愈遙不可及；希望新北市府不要把責任推給第一線的消防人員，而當中最大的問題，可能在新北市政府衛生局，消防局只是在幫消防局或新北市府滅火。

林楚茵表示，民眾都很關注這起事件，擔心自己的家人是否會遇到同樣狀況，因此都想追真相，新北市府不該用提告的方式來轉移焦點，甚至追殺吹哨者，呼籲新北市長侯友宜應儘快公開「消失81分鐘」的真相。

黃世杰認為，新北市府與消防局認為爆料者所說的事情是虛偽不實，但檢視後發現，網友寫的內容，消防局幾乎都承認，也沒指消防局有偽造錄音，不解用提告方式追殺追哨者，對於還原真相能帶來什麼，這根本是浪費司法資源，也顯露新北市府、侯友宜要掩蓋真相的作為。

黃世杰呼籲新北市府回頭是岸，趕快檢討相關環節有哪些錯誤並改進，避免悲劇再次發生。

時代力量立委邱顯智今天也偕行動時代副總召王薇君、律師陳愷閎舉行記者會，認為偽造報案只為圓謊欺騙，簡直是楚門世界，要求侯友宜說清楚講明白。

王薇君說，新北市政府最新的說法，模擬演練是新北市消防局勤務中心「李主任」的主意，認為李主任恐背了黑鍋，呼籲新北市府高層應扛起責任，不要甩鍋給無辜基層。

陳愷閎提到，公務員應該上班的時間內，沒有從事職務，卻配合演戲報假案，這可能涉及刑法第134條準瀆職罪，上面提到的刑度恐再加重。

新北市中和區2歲男童「恩恩」確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病）不治。「恩恩」的父親為尋求真相，依政府資訊公開法申請當事人報案紀錄、政府間橫向聯繫紀錄。（編輯：郭無患）1110608