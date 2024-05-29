日本建造全球首顆木製人造衛星 預計9月升空

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（中央社東京29日綜合外電報導）日本研究人員建造出世界上第1顆木製人造衛星，他們說，這顆小型立方體衛星將在9月搭乘美國太空探索科技公司（SpaceX）的火箭發射升空。

法新社報導，這顆實驗衛星由京都大學科學家和住友林業伐木公司開發而成。而根據共同社，這個立方體邊長約10公分、重約1.1公斤。

建造衛星人員預計，當衛星使用後重新進入大氣層時，木質材料將完全燃燒殆盡，這可能提供一種避免退役衛星返回地球時產生金屬顆粒的方法。

開發人員昨天宣布衛星完工時說，這些金屬顆粒可能會對環境和電信產生負面影響。

太空人、京都大學特聘教授土井隆雄在記者會上說：「非金屬製造衛星應該成為主流。」

開發人員計劃下週將這顆由厚朴木蘭製成、命名為LignoSat的衛星交給日本宇宙航空研究開發機構（JAXA）。

他們說，衛星將於9月從甘迺迪太空中心（Kennedy Space Center）搭乘SpaceX火箭送入太空，前往國際太空站（International Space Station,ISS）。

之後衛星將從日本的ISS實驗艙發射，以測試其強度和耐用性。（譯者：林沂鋒/核稿：楊昭彥）1130529