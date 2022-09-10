龍泉里民慶中秋 陳時中、蔣萬安、黃珊珊拚人氣

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（中央社記者蕭博文台北10日電）台北市龍泉里今天舉行中秋節感恩音樂會，3名台北市長參選人陳時中、蔣萬安、黃珊珊先後到場與民同樂；蔣萬安上台高歌，黃珊珊登台獻舞，陳時中則走進師大商圈品嘗小吃。

北市大安區龍泉里中秋節感恩音樂會於師大39廣場舉行，最先到場的民進黨台北市長參選人陳時中致詞時表示，已提出坐月子補助、老舊住宅電梯增設等政見，未來也會協助處理社區伴唱機版權爭議，希望大家能夠支持他進市府。

陳時中隨後走進師大商圈向商家、民眾致意，還與同黨議員參選人一起坐在路邊攤享用羹類小吃；陳時中邊吃邊稱讚好吃，還將沒吃完的羹湯打包帶走。

國民黨台北市長參選人蔣萬安致詞時說，大學時期時常跟當時女友、現在的太太到師大商圈，在這裡有許多回憶，未來絕對大力支持商圈發展，幫鄉親爭取最好福利。

蔣萬安獻唱「愛情釀的酒」後也走進師大商圈，爭取商家、民眾支持，還與民眾自拍合影。

無黨籍台北市長參選人黃珊珊致詞時則感謝龍泉里長龎維良協助防疫工作，加上市民的配合，讓台北市把疫情控制得非常好。

黃珊珊還笑說已經失業好幾天，希望大家年底幫她找個好工作，隨後表演樂團演奏「妳是我的花朵」，黃珊珊也上台跳舞同樂。（編輯：唐聲揚）1110910