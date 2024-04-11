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國會改革 梁文傑盼立院加強涉密人員出國管制規定

2024/4/11 16:13
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（中央社記者王揚宇台北11日電）立法院司法及法制委員會今天就國會改革議題舉行公聽會。受邀出席的陸委會副主委梁文傑說，陸委會對國會監督調查聽證沒特別意見，只希望立法院在碰觸到國防外交機密時，相關人員出國及赴陸管制規定要加強。

立法院司法及法制委員會今天舉行「如何落實國會調查/聽證權以有效監督行政機關，並防範機密外洩危害國安」公聽會，梁文傑在會中發言作上述表示。

梁文傑說，陸委會對於國會的監督調查聽證等，沒有特別意見，陸委會關心的是監督調查聽證後所接觸到的機密，是否會有外洩的問題。

梁文傑指出，根據台灣地區與大陸地區人民關係條例第9條，有對特定人員赴陸管制，現在管制的對象，包括政務人員、直轄市長、縣市長，以及涉及國家安全利益或機密業務的人員。

梁文傑認為，直轄市長跟縣市長接觸到機密的可能性，遠遠比不上立委，但當初為何沒有把立委列入，這是30幾年前的事，他不是很了解，但如果當立委或立法院人員接觸到國防外交機密時，應屬於涉及國家安全利益或機密業務的人員。

梁文傑說，如果涉及到國家安全利益或機密業務的話，照理說立法院應呈報或提列哪些人有涉及，但就目前的資料來看，立法院沒有提報過任何須要赴陸管制的人員。

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梁文傑舉監察院為例，監察院有調查權，調查過程中接觸到國防外交機密時，監察院向來會提報，目前依兩岸人民關係條例已提報26人；監察院的做法是，公文只要列為機密等級以上的承辦人員及核定機密的人員，都會列入。

梁文傑最後提到，從陸委會角度來說，對於立法院最後審議出來的國會聽證調查權範圍到哪，沒有特別意見，只是希望能夠同時制定，關於立法院在觸碰到國防外交機密時，其出國管制及赴陸管制部分，可能要做一些比較加強的規定。（編輯：翟思嘉）1130411

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