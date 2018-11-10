陳佩琪將陪柯文哲赴辯論 叮嚀數據精準記住

（中央社記者陳妍君台北10日電）台北市長柯文哲妻子陳佩琪今天表示，將陪柯文哲出席台北市長候選人電視辯論。她對柯文哲有信心，但叮嚀柯文哲「數據要精準地記住」。

柯文哲下午1時將參加公共電視舉辦的電視辯論，這是唯一一場5名台北市長候選人到齊的辯論會。

台北市立聯合醫院和平婦幼院區小兒科資深主治醫師陳佩琪出席婦幼院區「大手牽小手．邀您『童』樂會」活動時受訪表示，她中午就會前往公視陪柯文哲出席，「我當聽眾而已」。

她說，選舉是專業，她身為妻子，會做好自己的本分。這幾天除按平常習慣為柯文哲準備早餐，也注意柯文哲健康，像是「不要吃壞肚子啊」。

陳佩琪表示，對醫生來說，演講是家常便飯，但辯論會內容要有些市政數據，柯文哲也像準備聯考，昨天晚上很認真再熟悉一遍數據。

她說，柯文哲有些數據記得還不是很精準，「我就跟他講說，數據要精準地記住」，但她對柯文哲的表現有信心。

下午辯論將採申論、交叉詰問與結論3段式進行，全長約125分鐘。據抽籤結果，申論順序為台北市長候選人李錫錕、柯文哲、姚文智、丁守中與吳蕚洋，交叉詰問後再由吳蕚洋、丁守中、姚文智、柯文哲及李錫錕做結論。（編輯：李明宗）1071110