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桃園中路四號社宅開工 蘇揆：達成住者有其屋

最新更新：2019/01/30 18:41
行政院長蘇貞昌（右2）30日出席「桃園中路4號社會住宅開工典禮」時，肯定桃園市長鄭文燦（左2）以積極行動兌現政見，不但成立住宅發展處，並設立住宅基金，到處覓地建屋，以符合年輕人、弱勢者等多元族群的需求。（桃園市政府都市發展局提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真　108年1月30日
行政院長蘇貞昌（右2）30日出席「桃園中路4號社會住宅開工典禮」時，肯定桃園市長鄭文燦（左2）以積極行動兌現政見，不但成立住宅發展處，並設立住宅基金，到處覓地建屋，以符合年輕人、弱勢者等多元族群的需求。（桃園市政府都市發展局提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真　108年1月30日

（中央社記者吳睿騏桃園30日電）行政院長蘇貞昌今天出席「桃園中路四號社會住宅開工典禮」表示，中路四號社會住宅的興建計畫周詳，不僅達成「住者有其屋」，也能實現民眾擁有溫馨家庭的夢想。

蘇貞昌下午出席「桃園中路四號社會住宅開工典禮」致詞表示，「社會住宅」是總統蔡英文的競選政見，也是桃園市長鄭文燦的政見。鄭文燦以積極行動兌現政見，不但成立住宅發展處，並設立住宅基金，到處覓地建屋，以符合年輕人、弱勢者等多元族群的需求，不僅要「住者有其屋」，更能實現民眾擁有溫馨家庭的夢想。

鄭文燦表示，桃園市的社會住宅在升格後才開始規劃，不像其他直轄市，都是由前一任首長規劃，因此自己上任第一個月，就決定成立住宅發展處，並一口氣編列新台幣45億2000萬元住宅基金，不但是地方政府投入最多，也代表市府推動社會住宅的決心。

鄭文燦指出，桃園區中路4處社宅預計在110年底，可提供1148戶居住單元，其中進度最快的中路二號更預計在9月開放入住。市府目前直接興建10處基地約4000戶，已有9案的工程發包，後續新增的楊梅、平鎮2處基地，則在規劃設計中。（編輯：李錫璋）1080130

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