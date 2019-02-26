淹水嚴重控告嘉義市政府 水上鄉公所敗訴

（中央社記者江俊亮嘉義市26日電）嘉義縣水上鄉鴿溪寮地區去年8月23日淹水嚴重，鄉公所認為是嘉義市政府抽水導入大排所致，因而具狀控告嘉義市政府，但嘉義地方法院認為兩者無關，判決水上鄉公所敗訴。

去年8月23日熱帶性低氣壓滯留，造成台灣中南部地區豪雨成災，嘉義縣全縣18個鄉鎮市24小時累積雨量都超過350毫米的「超大豪雨」標準，其中有15個鄉鎮市24小時累積雨量更達400毫米以上，雨勢相當驚人，也造成多處淹水災情。

其中，嘉義縣水上鄉鴿溪寮地區淹水嚴重，鄉公所認為是嘉義市政府將紅瓦厝的水抽到大排所導致，因而控告嘉義市政府，並代位求償新台幣93萬9590元。

案經嘉義地方法院審結，認為鴿溪寮地區淹水與嘉義市政府運轉抽水站無關，且若因此造成水上鄉鴿溪寮地區居民有損害，應屬國家賠償事件，水上鄉公所自應先以書面向嘉義市政府請求，但水上鄉公所未按此程序即逕行提訴，不合程序，判決水上鄉公所敗訴。

判決書指出，以區域排水而言，嘉義市紅瓦厝的水流經鴿溪寮後，一路往西匯入大排，流入河川，最後出海。去年8月23日當天，嘉義市紅瓦厝的抽水機運作7小時，最多抽取7560立方公尺水量，根本不足以造成水上鄉鴿溪寮地區淹水，且鴿溪寮開始淹水時，嘉義市紅瓦厝的抽水機尚未運作。

對此，水上鄉長劉敬祥表示，鄉公所將等收到判決書後，再與律師研議是否上訴。（編輯：翁翠萍）1080226