苗栗鐵道自行車 周永暉盼創國際觀光亮點

交通部觀光局長周永暉（右3）26日由苗栗縣長徐耀昌（右2）等人陪同，視察舊山線跨域亮點補助計畫推動現況，並體驗搭乘鐵道自行車，他期勉持續提升服務設施、串連景點，成為國際旅遊亮點。中央社記者管瑞平攝 108年2月26日

（中央社記者管瑞平苗栗縣26日電）苗栗縣獲中央補助舊山線跨域亮點計畫，建置全台首創「鐵道自行車Rail Bike」，交通部觀光局長周永暉今天搭乘體驗，期勉持續提升服務設施、串連景點，成為國際旅遊亮點。

苗栗縣政府以「舊山線魅力世遺．國際慢城」主題爭取獲交通部觀光局跨域亮點計畫補助新台幣3億元，建置鐵道自行車Rail Bike系統，活化利用停駛閒置多年的舊山線鐵道，自去年8月試營運以來，成功掀起觀光熱潮。

交通部觀光局長周永暉今天由苗栗縣長徐耀昌等人陪同，實地視察補助計畫推動現況，一行人到勝興火車站聽取文化觀光局簡報、現勘相關工程進度，隨後搭乘體驗鐵道自行車飽覽舊山線風光。

周永暉指出，中央挹注3億元補助經費與地方攜手打造舊山線跨域亮點，以西部鐵路最高點勝興站和舊山線鐵道魅力世遺的知名度為基礎，融入創新鐵道自行車，對國內外遊客具有更大吸引力，「知名鐵道遺址不會因為列車停駛而失去魅力，舊山線就是最明顯例子」。

周永暉表示，旅行台灣是一種享受，2019年是台灣小鎮漫遊年，將主打國際慢城、原民部落客、客庄及經典小鎮，希望透過舊山線鐵道自行車，吸引東南亞民眾將距離最近、觀光資源豐富的台灣列為首選，帶領遊客深入小鎮巷弄，為國際旅客帶來不一樣的小鎮觀光體驗。

他也期盼縣府持續精進整體環境改善、提升遊客服務設施及串連鐵道自行車景點、住宿等，搭配國際行銷策略，向國際遊客充分展現慢城旅遊魅力。

苗栗縣長徐耀昌感謝中央挹注資源支持苗栗發展觀光休閒產業，他說，三義鐵道自行車在試營運期間，造就幾乎班班客滿、網路訂票秒殺盛況，預計今年6月起，分為3段線行駛並正式營運，屆時每天可搭載1800至2100人次遊客，每年吸引20萬人次，並為縣府挹注5、600萬元收入。

苗栗縣文化觀光局長林彥甫表示，未來將有專屬售票亭和解說廣場等設施，木造舊三義站也將移建到魚藤坪重現老車站風華，並施作拍攝點、整合不同年代的告示標誌和文物，敘述鐵道歷史與故事，讓三義舊山線跨域亮點成為典範。（編輯：方沛清）1080226