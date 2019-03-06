黃偉哲登日本雜誌 行銷台南觀光旅遊

（中央社記者張榮祥台南6日電）台南大力行銷觀光旅遊，日本靜岡縣藤枝市雜誌3月號，刊出台南的特色景點及小吃，接受專訪的台南市長黃偉哲張開雙臂歡迎日客來台南。

台南市政府今天發布新聞稿指出，日本靜岡縣藤枝市副市長河野一行今年1月參訪台南市政府，黃偉哲接待賓客外，也接受靜岡縣江崎新聞社記者專訪；當地雜誌3月號則刊出專訪內容，介紹台南的特色景點及小吃。

雜誌報導，黃偉哲介紹台南是座擁有許多歷史建築的古都，城市規劃融合古蹟和文化要素，近年來更推動地方創生。

報導同時細數台南跟藤枝的交流，介紹旅客如何輕鬆地從藤枝到台南的交通資訊，更推薦台南白天和夜晚的造訪景點；白天可到安平古堡、奇美博物館、赤崁樓，尋訪古蹟文化，晚上可到大東夜市、藍晒圖及林百貨，體驗台南的美食與文創。

另外，報導也推薦台南的牛肉湯、擔仔麵、甜點、冰品及水果等多樣化的美食。

藤枝市位靜岡縣中部，近年來和台南交流密切。今年一月在台南大遠百舉辦特色物產展。這本雜誌則是藤枝市每月發行的免費雜誌，每期發行5萬4000份，直接配送到藤枝市住戶信箱。（編輯：吳佳穎/卞金峰）1080306