罷韓遊行將登場 高雄氣爆徐晏祥相挺

（中央社記者陳朝福高雄10日電）訴求罷免高雄市長韓國瑜的罷韓大遊行將在21日在南高雄登場，高雄石化氣爆傷者徐晏祥錄製影片相挺，並貼在「Wecare高雄」社群臉書上，呼籲高雄人站出來參加。

高雄氣爆發生時經營機車行的徐晏祥，當時受重傷，全身有66%燒燙傷，右腿遭截肢。這次他在拍錄過程中，一邊開車一邊導覽高雄。

徐晏祥在影片中表示，他覺得這一年來，高雄失落了原有的榮耀感，成為外縣市朋友揶揄的話題。「因為他真的就是不行」、「他其實就不適合做市長」、「想到他要去選總統，大家感覺就不只是三條斜線而已」。

Wecare高雄、公民割草行動及台灣基進在21日舉行罷韓大遊行，遊行路線由高雄市文化中心（起點），行經五福一、二、三路，經五福橋左轉公園路再右轉七賢路抵達七賢三路、蓬萊路口的終點。Wecare高雄也公布報名網站https://wecaretw.org。

被視為挺韓大遊行的「南方崛起、高雄光榮週年慶大遊行」，與罷韓遊行同日在北高雄舉行，集合地點高雄市鼓山區神農路凹子底公園，遊行路線行經鼓山區博愛路與左營區的明誠路、自由路、新庄仔路、文自路等，解散地點在左營區自由路的微笑公園。（編輯：陳清芳）1081210