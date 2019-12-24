黃偉哲就職週年 戲院播電影細數施政

台南市長黃偉哲（前中）24日在全美戲院舉辦就職週年成果發表會，將市政成果剪輯成電影「暖南市政搜查隊」，以電影首映會的形式呈現。（台南市政府提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 108年12月24日

（中央社記者楊思瑞台南24日電）台南市長黃偉哲今天在全美戲院舉辦就職週年成果發表會，將過去一年來推動的市政剪輯成電影「暖南市政搜查隊」，在戲院首映並同步於網路播出，邀請各界代表吃零嘴、看電影。

台南市政府化身電影公司，將市政成果以電影的形式呈現。「暖南市政搜查隊」電影首映會完全比照看一般電影的流程，採驗票進場。零食區提供成功洋芋片、古早味彈珠汽水、紅茶等受歡迎的商品。

台南市政府指出，「暖南市政搜查隊」分為施政成果、市民對施政的感受、幕後英雄的努力等3個主軸拍攝剪輯，呈現黃偉哲率領市府團隊積極為民服務，讓市民幸福有感。

電影中，黃偉哲化身主播，帶領觀眾了解台南這一年來的進步；細數綠能產業、招商引資、農產行銷、交通運輸、社福關懷及文化觀光等各方面。內容包括打造「沙崙智慧綠能科學城」、吸引台商回台投資、2019台灣國際蘭展開紅盤、啟用「大台南智慧交通中心」及「台南轉運站」，設立365處社區關懷據點等。

黃偉哲表示，感謝這一年為台南市奉獻、付出心力的所有好朋友、議會及市府團隊，大家共同成為台南進步的動力。台南是一個有文化、內涵、藝術以及許多特色的城市，希望大家持續關注台南、攜手努力。（編輯：黃世雅）1081224