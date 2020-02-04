接高市新聞局被諷罷韓救火隊 鄭照新：防疫優先

新任高雄市新聞局長鄭照新（圖）4日受訪表示，現在的身分是新聞局長，他的責任就是和市府同仁努力服務高雄鄉親，把正確、有效的資訊傳遞給市民，讓大家了解市府的努力；首要工作是協助市府做好防疫。中央社記者王淑芬攝 109年2月4日

（中央社記者王淑芬高雄4日電）從總統競選辦公室發言人轉任高市府聞局長，鄭照新被質疑是擔任市長韓國瑜被罷免的救火隊。他今天說，首要工作是做好防疫，市府同仁都戰戰兢兢的做好防疫，一切配合中央辦理。

鄭照新在總統選舉時，擔任國民黨候選人韓國瑜競總發言人，3日人事案生效出任高雄市新聞局長，今天宣誓就職，他於市政會議後受訪有關未來角色扮演等問題做上述的表示。

媒體提問，如何定位未來角色。鄭照新表示，現在是新聞局長，他的責任就是和市府同仁努力服務高雄鄉親，把正確、有效的資訊傳遞給市民，讓大家了解市府的努力；會盡量去了解市民需求、務求每一天都要對得起高雄市民的託付。

媒體報導，曾任擬參選國民黨主席的立委江啟臣的特助，鄭照新出任韓國瑜的新聞局長，形成「韓江連線」，可能會影響到主席的選舉。

鄭照新表示，「我想這個不是誰跟誰的連線」。這次出任高市新聞局長有向江啟臣報告也得到鼓勵；江啟臣認為國民黨應該有更多年輕人到中南部基層服務，讓年輕人更貼近基層。

公民團體發起的罷韓行動如火如荼進行，綠營人士認為鄭照新此時到任是擔任救火隊的角色。鄭照新回應，市府目前最重要的工作是防疫，第二是推行市政；市府同仁戰戰兢兢的做好防疫工作，一切配合中央辦理，防疫工作和市政工作並行不悖。

媒體關切口罩自6日起採實名制購買，市府對中央新制的看法。鄭照新說，高雄市每天基本需求35萬片，主張防疫工作要中央、地方配合打造最有效的防疫模式，即使可能有所不足，市府會在接觸到相關資訊時向中央通報，「給中央多多鼓勵、支持，以鼓勵代替批評」，這是地方跟中央一起合作最好的一個態度。

媒體關切疫情發燒，市長韓國瑜是否會出席行政院院會，鄭照新表示，市府會做最適當的評估，目前防疫工作由中央統籌辦理，所以如果中央有需求，地方都會全力配合。至於面對媒體堵訪韓國瑜快速離去未受訪。

韓國瑜自107年12月25日上任高雄市長至今，人事更迭頻繁，尤其新聞局已先後由王淺秋、丁樂群出任，鄭照新是第3任；丁樂群任期不到2個月。（編輯：黃世雅）1090204