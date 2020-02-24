守護校園安全 高醫大傳授開學防疫攻略

（中央社記者程啟峰高雄24日電）中小學明天開學，適逢武漢肺炎疫情延燒，高雄醫學大學組成衛教團隊今天傳授開學防疫攻略，並結合李長榮化工捐贈清潔液防疫物資，攜手守護鄰近學校校園安全，讓學童安心上學。

高醫大上午召集周邊鄰近小學代表，由高醫大醫化系教授陳喧應說明異丙醇清潔液使用注意事項，高醫大護理系衛教團隊也到場傳授防疫教戰守則，並示範正確洗手7字訣「內、外、夾、弓、大、立、腕」，搭配「抗菌洗手我最棒」標語，供校方帶回宣導。

會中，高醫大校長鐘育志並與李長榮集團總裁李謀偉攜手捐贈由李長榮化工生產的1.2萬公升異丙醇經稀釋分裝的清潔液給與會各校。李謀偉希望拋磚引玉略盡棉薄對抗疫情。

陳喧應指出，這批清潔液是將電子業洗面板用的異丙醇化學清潔液稀釋至75%濃度，作為校園環境防疫物資。異丙醇毒性雖較酒精略高，但因可揮發加上消毒噴量不大，只要不用在餐具，不致危害人體，但清潔過程要注意遠避火源，以免發生危險。

為扭轉消毒迷思，高醫大並設計「123消毒口訣」隨身攜帶1瓶消毒清潔液、同一個位置連續噴2次、噴灑後靜置30秒揮發，陳喧應表示，用酒精等揮發性噴劑消毒課桌椅和教具後，讓它自然揮發，別再用抹布擦拭，以免降低消毒效果。

鐘育志表示，高醫大被教育部指定為大專校院防範武漢肺炎（2019年冠狀病毒疾病、COVID-19）區域中心學校，除提供大專校院防疫諮詢服務，也樂意參與守護學童健康工作，宣導防疫資訊及專業知識。

鐘育志說，高醫大醫藥暨應用化學系錄製蘆薈乾洗手，異丙醇清潔液及次氯酸鈉消毒液等DIY影片，讓民眾買不到酒精時能自製替代消毒劑；護理學院則成立防疫衛教團隊持續深入社區，傳遞防疫知識守護民眾健康。

因應疫情，校方還結合高醫大附設醫院成立COVID-19研究團隊，包括感控暨臨床診斷治療組、流行病學調查組、快篩研發及疫苗組、治療藥物開發組暨基礎研究組及心理衛生組暨人文社會科學組，透過各面向跨域研究，全力配合防疫。（編輯：黃世雅）1090224