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首頁 / 地方

禁大型活動疑卡罷韓集會 鄭照新：通則無針對性

最新更新：2020/02/25 14:36
因應武漢肺炎，高雄市政府衛生局日前公告室內大型活動500人以上一律停辦，被質疑有「卡罷韓」集會的用意。新聞局長鄭照新（圖）25日受訪指出，活動舉辦無論是強制禁止或勸導，都無針對性，以通令通則通盤式辦理。中央社記者王淑芬攝 109年2月25日
因應武漢肺炎，高雄市政府衛生局日前公告室內大型活動500人以上一律停辦，被質疑有「卡罷韓」集會的用意。新聞局長鄭照新（圖）25日受訪指出，活動舉辦無論是強制禁止或勸導，都無針對性，以通令通則通盤式辦理。中央社記者王淑芬攝 109年2月25日

（中央社記者王淑芬高雄25日電）高市府日前公布500人以上大型活動一律停辦，被質疑有卡「罷韓」集會的用意。新聞局長鄭照新今天指出，活動舉辦無論是強制禁止或勸導，都無針對性，以通令通則通盤式辦理。

鄭照新是在上午市政會議之後接受媒體聯訪後做上述的回應。

市府22日公告100人以上符合密閉空間、使用中央空調、空氣不流通無對外窗、人與人距離小於1公尺等4項條件任一項者，一律停辦。500人以上一律停辦。500人以下符合非屬密閉空間、獨立空調、空氣流通可開啟對外窗及人與人距離大於1公尺4項條件者，未達停辦標準，需督導主辦單位落實各項應配合防疫措施。

雖然市府對於防疫期間舉辦大型活動有所規範，但是仍有民間在21日舉辦千人宴，聚會吃起辦桌，媒體報導根本不甩市府的禁令。

衛生局長林立人接受聯訪指出，市府的規定是針對公部門舉辦室內活動做強制規範，民間活動則是建議；他說千人宴沒有違反及違規的問題。

有關禁止大型活動一事，媒體提問一旦罷免市長韓國瑜的公民團體申請聚會是否會被禁止。鄭照新表示，市府規範有2個大原則，一個是室內、一個是公辦的活動；屬於戶外又是民間主辦的活動，市府會勸導採取正確的防疫措施，但不會去強力禁止。

他指出，大型聚會無論是室外、室內，或是有規範、沒規範，強制還是勸導，市府都不會有針對性，是以通令、通則、通盤式的方式辦理。（編輯：黃世雅）1090225

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