高雄電競嘉年華惹議 高市府：賽事防疫並行不悖

（中央社記者程啟峰高雄13日電）武漢肺炎疫情延燒，民進黨高市議員陳致中今天批評高市府運動發展局不惜冒疫情危險辦「2020高雄電競嘉年華」，高市府則表示，賽事與防疫並行不悖。

陳致中透過通訊軟體發文表示，高雄市長韓國瑜日前於防疫會議已裁示為免疫情傳染，室內百人以上、室外千人以上活動緩辦，結果運發局卻招標新台幣500萬元的電競嘉年華，可能辦在巨蛋，勢必是百人以上活動，完全違反市府防疫政策，「現在冒危險搞電競是為了挽救年輕票嗎？」

高市運發局長許文宗下午為此到陳致中服務處拜會交換意見，陳致中當面要求許文宗緩辦電競嘉年華。陳致中表示，大甲媽、白沙屯媽祖遶境都延期了，為什麼高雄電競嘉年華十萬火急，台灣的防疫不容許有任何可能發生風險的破口。

運發局發表聲明指出，武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情尚未控制，高市府秉持「健康無價、防疫第一」理念，所有大型活動皆依中央流行疫情指揮中心的指示與規範，持續展開嚴密的防疫措施。

運發局進一步指出，「2020高雄電競嘉年華」一案正處於招標程序中，招標需求已說明廠商應妥善規劃活動安全事宜。全案進度運發局都有持續隨時關注疫情動向與發展，於議約前會再與廠商研議是否展延辦理日期。

運發局表示，電競賽事活動有多種舉辦模式，運發局也有參考國際大型電競賽事因應疫情舉辦模式，評估採取線上連線對戰的可行性，不開放現場觀賽。未來標案執行除依政府採購法依法行政外，也將以防疫政策為優先，確保參賽者與活動參與者健康無虞為最重要考量。

高市新聞局長鄭照新接受媒體聯訪也說，電競產業與防疫措施並行不悖，千萬不要因防疫阻礙電競發展，尤其在防疫期間、在自主隔離的時候很多人會打線上遊戲打發時間。

他認為，賽事只要做個簡單的轉型，轉為線上比賽進行，留下一個基本轉播平台，防疫這件事就可以輕鬆解決，不會是大問題，何況電競嘉年華也還沒結標。運發局也會從嚴要求廠商做好賽事防疫。

鄭照新表示，防疫解決方案已考慮優先轉為線上評估方案，這方面完全不會造成防疫困擾。千萬不要因防疫阻礙電競產業的發展，電競產業是高雄非常重要的產業。

至於推出賽事是否為挽回年輕選票，鄭照新表示，市府每個活動都會有人說是為挽救「罷韓」危機，「這樣跳針式的反應，我們已經不需要再回應了」，包括推行電競產業及競賽，市府從來不以政治為考量。（編輯：陳俊碩）1090313