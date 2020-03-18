投入1500萬元 鹿谷鄉和雅遊憩區環境大升級

（中央社記者蕭博陽南投縣18日電）南投縣政府提報鹿谷鄉和雅遊憩區設施環境營造計畫，獲交通部核定補助，將投入新台幣1500萬元改善鶴山、竹映、樟空崙步道、公園平台、遊憩導覽牌，是當地少見環境營造大案。

南投縣政府向交通部觀光局提報「鹿谷鄉和雅遊憩區設施環境營造計畫」，南投縣長林明溱今天實地踏勘和雅遊憩區鶴山步道，除肯定步道竹林環境清幽，極富觀光吸引力，也非常重視步道部分階梯木材破損。

林明溱表示，營造計畫已獲交通部核定補助，搭配縣府自籌款37%、約555萬元，將一次投入1500萬元經費，系統化改善鶴山、竹映、樟空崙步道、石馬公園平台、和雅遊憩區導覽牌，雖然地方配合款很高，但縣府願意全力籌措，就是希望提升縣內各地潛力景點。

林明溱表示，遊憩區營造計畫重點有鶴山步道鋪面和欄杆改善、竹映步道鋪面及欄杆改善、樟空崙步道動線改善、石馬公園平台及導覽牌改善等；另外，鶴山步道起點旁有一座寺廟，每逢朝山法會信眾湧入，宗教結合觀光是很棒的旅遊行銷概念，值得共同推動。

林明溱也踏勘鹿谷鄉初鄉村富林巷道路改善工程、竹林村羊彎巷產業道路上邊坡擋土牆改善工程，他說，由於羊彎巷擋土牆附近產業道路才剛新鋪柏油路面，若立即進行擋土牆工程勢必破壞路面，因此擋土牆明年施工，已框列141萬元經費，也會加碼59萬元。（編輯：謝雅竹）1090318