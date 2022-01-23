台東崁頂國小kulumah尋根 生態與原民文化扎根

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台東縣海端鄉新武呂溪魚類保護區是布農族的傳統生活區，崁頂國小學生前往kulumah尋根，藉此教導學生生態保育觀念，增進對家鄉文化認同。（台東縣政府提供）中央社記者李先鳳傳真 111年1月23日

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（中央社記者李先鳳台東縣23日電）台東縣海端鄉新武呂溪魚類保護區是布農族的傳統生活區，崁頂國小學生前往kulumah尋根，藉此教導學生生態保育觀念，增進對家鄉文化認同，盼未來成為環境維護生力軍。

海端鄉崁頂國小「kulumah尋根」活動由朱連惠老師帶隊，台東縣政府農業處人員也伴行，行經新武呂溪魚類保護區時，向師生宣導魚類保育觀念，共同體驗、學習狩獵文化與山林智慧。

朱連惠說，kulumah布農族語就是「回家」的意思。崁頂村大多為布農族子弟，祖先早年由大崙溪流域的馬佳里宛社、轆轆社及佐力屯社遷徙而來，近幾年有感於尋根活動對於族人文化認同的重要性，於是特別辦理一起「回家」的活動，希望透過實際行動，教導學童以身為居住於中央山脈的住民為榮，進而對生活環境產生更深的情感，並強化保護環境的觀念。

新武呂溪發源於中央山脈南段東稜，水質清澈，溪流魚類資源豐富。民國82年高雄縣三民鄉楠梓仙溪野生動物保護區成立，同為郡社群布農族的海端鄉居民受到影響，於是發起保護新武呂溪運動，在鄉公所努力下，獲行政院農業委員會及各級政府的補助，自83年起派員巡邏，檢舉非法捕魚。

民國84年起，台東縣政府委託台東師範學院環境教育中心進行魚類生態調查，發現新武呂溪的保育類魚種高身鏟頜魚與台東間爬岩鰍的數量甚為豐富；為積極維護新武呂溪的魚類資源，並提供溪流生態研究、教育及達到永續利用的目標，台東縣政府於87年12月依野生動物保育法相關規定，成立魚類保護區。

台東縣政府發布新聞資料表示，學生尋根之路不僅是當地布農族人回家的路，同時也是許多台灣特有種的保育魚類的家，這趟旅程充滿生態與人文教育意義，近年因觀光影響恐受衝擊，族人與自然和諧共存概念才是現代人效法對象。

農業處長許家豪指出，尋根活動經過的新武呂溪魚類保護區，目的在保護珍貴魚種高身鏟頜魚與台東間爬岩鰍等，並保護當地天然環境。目前海端鄉民組成巡守志工，平常會以巡視並維護環境整潔，及回報可疑人車等實際的行動，守護當地環境，「早年的族人依賴山林與河魚維生，如今又成了自然的守護者」。

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農業處說明，南橫地帶的轆轆溫泉就位在新武呂溪魚類保護區內，隨著近年觀光盛行而遊客數增加，許多人常進入山區探訪祕境，加上天候趨冷、泡湯人數也增加。

在這趟尋根之旅外，縣府也擔心遊客增加恐對環境有所衝擊，更需要借助部落的力量與政府機關一同努力，共同守護美好環境；除了支持部落的尋根活動，希望透過部落耆老及老師的講解，教導學生生態保育觀念，增進對家鄉文化認同感，長大後共同成為環境維護生力軍。（編輯：陳仁華）1110123