高雄5區14日上午9時起停水15小時 影響20萬戶
2022/4/8 13:40（4/8 13:58 更新）
台水公告，高雄鳳山、大寮、林園、小港、苓雅5個區將於14日上午9時至晚間12時停水或降低水壓。（圖取自台水網頁water.gov.tw）
（中央社記者洪學廣高雄8日電）台水公司為檢驗電氣設備，高雄鳳山、大寮、林園、小港、苓雅5個區將於14日上午9時至晚間12時停水或降低水壓，停水戶數達17萬5107戶，水壓降低戶數2萬6365戶。
台灣自來水公司今天發布新聞稿指出，拷潭淨水場辦理電氣設備檢驗相關工程，訂於4月14日上午9時至晚間12時執行停水作業。
訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
訂閱
請輸入正確的電子信箱格式
感謝您的訂閱！
台水公司說明，這次停水戶數共有17萬5107戶，停水範圍包括鳳山區多里及北門里鐵路以南、大寮區多里（工業區除外）、林園區多里（工業區除外）、小港區多里，以及苓雅區朝陽里、福隆里、福海里、福康里、福人里、福地里、福居里、福東里。
另外，水壓降低地區則有2萬6365戶，範圍包含鳳山區文華、文福、文衡、文英、武松、鎮北、文德、文山、忠誠等里及北門里鐵路以北。（編輯：唐聲揚）1110408
本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。