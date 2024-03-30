紅冠水雞在溝渠垃圾袋築巢 民眾憂汛期恐被沖刷

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（中央社記者鄭維真彰化30日電）2隻進入繁殖期的紅冠水雞在水岸邊有草堆、零星垃圾，比水面稍微隆起的彰化縣溪湖排水溝渠廢棄垃圾袋上築巢，民眾擔心汛期將至水位增高，鳥巢恐被沖刷，替牠們捏把冷汗。

當地居民表示，其中1隻紅冠水雞在周邊游來游去找枝葉，叼回窩巢讓另1隻紅冠水雞鋪建，但垃圾袋看起來已堆置一段時間，卡不少淤泥，鳥巢築在上面恐怕不穩，尤其雨季快到，排水溝渠水位會升高，如果孵蛋就很危險。

彰化縣農業處今天告訴中央社記者，如果是野外動物自然生活型態，原則上不會強力干預，但如果有受傷情形，可通知農業處協助。

大葉大學生物資源學系助理教授賴伯琦表示，紅冠水雞對環境容忍度較高，一般棲息於水邊、地勢相對高處，草不要太高、有可警戒視野位置，對水域沒特別要求。

他說，紅冠水雞常就地取材築巢，築巢材料反映當地環境，如果不是使用自然枝葉，而是利用人工廢棄物修建窩巢，代表被人為影響相當嚴重。

賴伯琦表示，這2隻紅冠水雞所處環境不太適合築巢，由於位在水泥化溝渠，水不是經常流動，萬一排水較大時，鳥巢可能被淹掉，推測應該不是以食物取得為優先考量在這裡築巢。

他說，紅冠水雞繁殖期約3月到9月，這2隻紅冠水雞推估是優先考量在附近繁殖，臨時找了這地點。（編輯：李明宗）1130330

紅冠水雞進入繁殖期，有2隻紅冠水雞近日在彰化縣溪湖排水溝渠築巢，水岸邊有草堆、零星垃圾，牠們以比水面稍微隆起的廢棄垃圾袋（右中）作為鳥巢基地。中央社記者鄭維真攝 113年3月30日