紀錄片捕捉河內多樣性街頭風貌 像活著的博物館

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（中央社記者葉冠吟台北16日電）系列紀錄片「南國啟示錄」最新一集將鏡頭轉向越南，藉由河內現今多樣性風貌及常民街頭生活，反觀千年古城複雜的歷史轉變，被越南攝影藝術家阮世山形容為「活著的博物館」。

「南國啟示錄」第3集記錄越南首都、千年古城「河內」，從封建、殖民、社會主義到改革開放的現代時期，複雜的歷史進程，刻畫出獨有的城市與人文面貌。公視今天發布新聞稿表示，本集將於17日晚上10時在公視、22日晚上11時在華視播出。

河內滿街熙來攘往的汽車與機動車，給人混亂、吵雜的第一印象。長期觀察與記錄河內常民生活的作家阮尚貴坦言，「河內像一個含有很多秘密的盒子，讓大家從不同角度打開，河內人的性格和思考，也跟街道一樣彎曲，河內經過不斷地發展與起伏，很幸運擁有現在的生活。」

在歷史政權轉變及近代社會發展下，昇龍皇城、老城區古街、寺廟、中南半島風格、集合式住宅、老虎籠等建築，交錯矗立於現代河內街頭，呈現「融混」的城市風貌，不同時期的建築形式同時存在於相同空間，居住其中的人們能和平共處，就是河內獨特的文化。

歷時十多年記錄集合住宅的歷史與記憶，攝影藝術家阮世山認為河內最具吸引力的關鍵，是居民的「街頭生活」。他說：「河內就像一座活著的博物館，看它的人需要有足夠的愛或理解，才可以看見它的美麗。」

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多元文化融混造就河內的城市風貌，卻遭質疑沒有自己的本色。以河內特色創建藝文咖啡館的女性導演阮黃蝶片中受訪，她在反覆思索後表示，「人們把河內視為混和的事物，卻是其他城市沒有的本色，河內的多樣性是由歷史和人民無法避免的事物創造出來的。」

「南國啟示錄」記錄東南亞世界遺產城市豐富且迷人的歷史、文化與風土民情，導演劉嵩藉由鏡頭拍攝，傳達東南亞人民傳承傳統文化的使命與熱情，希望帶領台灣觀眾用新視角認識不一樣的東南亞。（編輯：張雅淨）1110516