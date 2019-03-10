加州老翁從視訊得知大限將至 家屬批醫院沒人性

（中央社舊金山9日綜合外電報導）美國加州醫師透過視訊告知一名七旬老翁大限將至，惹惱老翁家屬，讓他們氣憤又傷心。他們怒罵醫師沒人性，用「機器人」告知死期。

法新社與英國廣播公司（BBC）報導，78歲老翁昆塔納（Ernest Quintana）因病住進加州佛利蒙特（Fremont）的凱薩醫療機構（The Kaiser Permanente Medical Center），4日透過螢幕視訊，從醫生口中得知死期將至。

他隔天撒手人寰。

昆塔納的親友在臉書貼文，並附上昆塔納孫女威爾哈姆（Annalisia Wilharm）拍攝的視訊畫面。貼文寫道：「某些狀況下，那個機器人醫生或許還OK，但不該由它來告訴一個人他快死了。」

醫生從遠端告訴昆塔納，他的肺部漸漸衰竭，已經沒辦法回家。當時昆塔納身旁只有威爾哈姆陪伴。

威爾哈姆告訴地方電視台KTVU：「我們知道時間快到了，他病得很重，但我不認為一個人應該透過那種方式得知這種消息。」

KTVU報導，昆塔納重聽，必須由威爾哈姆轉達醫師的話。

凱薩醫療機構透過美國媒體發布聲明，向昆塔納的家人致哀，但駁斥當時是透過「機器人」告知消息。

「使用『機器人』這個詞不正確也不適切，這種安全的影像技術是使用電訊技術現場對話，房裡都會有護理師或其他醫師在場。」

「這種技術過去沒有、現在也沒有取代親自評估以及與病患和家屬的對話。」

「我們很遺憾未能符合病患和家屬期望，並會以此為契機，評估如何提升病患的視訊經驗。」（譯者：鄭詩韻/核稿：劉文瑜）1080310