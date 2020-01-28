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武漢肺炎疫情
中國武漢市2019年12月起爆發肺炎疫情，造成多人死亡，其病原體新型冠狀病毒與SARS及MERS屬同一家族。台灣也出現確診病例，疾管署籲民眾勿恐慌，勤洗手、出入公眾場所戴口罩、做好自主健康管理。
武漢肺炎疫情
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武漢肺炎疫情5/100

武漢肺炎德國首例確診 歐洲第2國淪陷

最新更新：2020/01/28 09:23
起源於中國湖北省武漢市的新型冠狀病毒肺炎疫情蔓延歐洲，繼上週法國首度出現病例後，德國也確診出首例。（示意圖／圖取自Unsplash圖庫）
起源於中國湖北省武漢市的新型冠狀病毒肺炎疫情蔓延歐洲，繼上週法國首度出現病例後，德國也確診出首例。（示意圖／圖取自Unsplash圖庫）

（中央社柏林27日綜合外電報導）起源於中國湖北省武漢市的新型冠狀病毒肺炎疫情蔓延歐洲，繼上週法國首度出現病例後，德國南部巴伐利亞邦的衛生部門今天表示，巴伐利亞也確診出首例。

2019新型冠狀病毒（2019-nCoV）可引發類似肺炎的急性呼吸道感染，數週內就在中國奪走超過80條人命、感染約2740人，另在十多個國家陸續出現確診病例。

法新社報導，巴伐利亞邦衛生廳發言人表示，「一名在斯坦柏格（Starnberg）地區的男子被感染新型冠狀病毒」，正在隔離病房接受監測。

衛生廳並未透露更多關於患者感染途徑的細節，但表示「就醫學上來看，他狀況良好」。

德國當局已建議公民避免在疫情擴散時到中國進行「非必要」旅行，同時考慮撤離還在武漢市的德國人。

根據路透社消息，德國將加入法國、葡萄牙、西班牙、英國及美國之列，規劃撤離外交人員及公民。

德國明鏡週刊（Der Spiegel）報導，德國與中國已開始討論德國當局能否派遣軍機執行撤離計畫，因為中國方面沒有可用的民航機。

一名德國外交官員說：「危機因應小組已決定，政府原則上隨時可以撤離未患病的德國公民。還需要解決執行上的問題，包括與中國方面的協調。」

軍方消息來源告訴路透社記者，如果要用飛機撤離德國公民，會騰出一架部隊運輸機。（譯者：曾依璇/核稿：陳亦偉）1090128

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