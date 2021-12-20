因應Omicron病例激增 德專家：迫切需要新措施

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（中央社柏林19日綜合外電報導）德國政府顧問小組今天表示，德國迫切需要採取新措施，來對抗COVID-19（2019冠狀病毒疾病）Omicron變異株病例數激增的情況。

專家在報告中警告，若未採取進一步行動，醫院、安全、衛生服務和基礎建設等「關鍵設施」可能遭受破壞的風險就愈大。

根據德國政府顧問小組19名成員所做的報告：「如果Omicron變異株持續在德國傳播，將會有大批民眾染疫，同時會（或）有許多人被隔離。」

報告並未提出新的限制措施，但敦促民眾「未來幾天」須「大幅減少與他人接觸」。

專家表示，Omicron將使疫情出現「新高度」，因為它「會在很短時間內讓更多人染疫，並影響更多曾確診但已康復，或接種過疫苗的人。」

專家預測，Omicron變異株可能導致疫情出現「爆炸性蔓延」，並在2到至4天內使確診人數增加一倍。

德國衛生部長勞德巴赫（Karl Lauterbach）今天稍早表示，已排除像荷蘭一樣在「耶誕節前」實施封鎖的可能，也不太可能在假期過後祭出類似舉措。

勞德巴赫17日表示，他已準備迎接Omicron變異株帶來的「大規模（染疫）潮」。

專家在報告中呼籲當局做好「完整且當機立斷的準備」，以保護德國的重要基礎建設。

報告說，「必須在短期內敲定控制機制」，同時確保具備篩檢能力和充足的供應鏈。

德國目前實施許多限制措施，受到最大影響的是未接種疫苗者，他們被禁止進入絕大多數的公共場所。

初秋時節開始的Delta疫情高峰已趨緩，德國每天仍通報新增3萬到5萬例確診。

德國目前約有70%民眾完整接種疫苗。（譯者：李晉緯/核稿：劉文瑜）1101220