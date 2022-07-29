美民主黨清掃障礙 參院通過健保氣候開支法案有譜

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（中央社華盛頓28日綜合外電報導）美國民主黨籍聯邦參議員致力通過一項規模達4300億美元的法案，內容涵蓋能源、藥價、稅務和氣候變遷；參院民主黨領袖舒默和同黨議員曼欽連月討論，終於就這項法案達成共識。

路透社報導，通過這項法案對總統拜登所屬的民主黨來說會是一場勝利，法案將對美國企業課以最低企業所得稅率至少為15%，並擴大補助俗稱「歐巴馬健保」（Obamacare）的健康保險計畫。

舒默（Chuck Schumer）希望在參議院下週末開始夏季休會之前通過法案。

民主黨籍參議員華諾克（Raphael Warnock）今天在黨團會議後對媒體說，在法案獲得表決通過的過程中會有「詭雷」，但民主黨人今年夏天「絕對」可以讓法案通過。

拜登在白宮演說時表示，這項法案將是朝向達成他所訂定的氣候目標和恢復聯邦稅法公平性的一次重大進展，同時也解決通貨膨脹問題。

他說：「政府的工作可能會遲緩、令人感到挫折，有時甚至讓人惱怒。這項法案遠遠不到完美的地步，而是一種妥協…進展常常是靠妥協達成的。」

但有一個關鍵問題是，民主黨籍參議員席納瑪（Kyrsten Sinema）是否會投下贊成票。她和曼欽（Joe Manchin）一樣，過去曾阻擋自家民主黨的立法優先要務。

席納瑪尚未表態支持或反對，但她先前贊成對最賺錢的美國企業課徵最低企業所得稅率至少為15%，而這項稅率包含在昨晚公布的法案架構裏。

正常來說，需要參議院總數100席中至少60票才能通過法案。舒默打算利用國會機制規避這項規定，只靠民主黨人的票、簡單多數來通過法案。目前參議院中，共和黨占50席，民主黨48席，無黨籍2席但加入民主黨黨團。

此外，參院規定必須親自出席投票，因此舒默的同僚們也得避免感染COVID-19（2019冠狀病毒疾病）。曼欽等多名民主黨籍參議員近幾週都感染過COVID-19。拜登日前也染疫。

一般認為，共和黨較有可能在11月8日期中選舉拿下聯邦眾議院多數席位，他們也希望重新掌控參院。若民主黨順利讓這項法案通過，將可阻止選票繼續流失。

代表西維吉尼亞州的曼欽將於2024年競選連任。西維吉尼亞州是全美第2大產煤州，也是共和黨籍前總統川普的大票倉之一。

曼欽在西維吉尼亞州的MetroNews廣播電台接受訪問時說，化石能源是這項法案的主要驅動力和處理重點之一。他還說，法案將促使能源價格下降，同時為未來數十年的替代能源技術鋪路。

法案將在10年間提供約3700億美元用於推動替代能源和能源安全。舒默和曼欽估計，透過改善稅務執法等措施，美國政府赤字將可削減約3000億美元。

參議院少數黨共和黨領袖麥康奈（Mitch McConnell）則抨擊說，在通膨飆漲之際推出這項法案，是經濟上的魯莽行為。

他說：「考量到民主黨人製造的通膨，現在的情況是曼欽和舒默達成糟糕至極且完全沒必要的協議。這對國家來說是不折不扣的災難，我們會全力抵抗。」

不過，如果舒默的黨團戮力同心，又妥善預防染疫，麥康奈幾乎沒有辦法可擋下這項法案。

法案還有一部分內容將讓聯邦醫療保險（Medicare）協商處方藥的價格。選民一般認同這個構想是降低醫療支出的方法之一。法案也設定年長者的藥品自付費用上限為每年2000美元。

法案還包括對電動車的巨額投資，以大幅減少碳排放，立法後將有助於降低二手電動車的價格，並鼓勵製造商增產。（譯者：曾依璇/核稿：嚴思祺）1110729