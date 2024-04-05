建立碳市場品質信心 3碳權認證機構取得標章

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（中央社巴黎5日綜合外電報導）致力推動碳權品質認證的「自願碳市場誠信委員會」今天表示，世界3個主要核發自願性碳權的機構已取得新的「誠信」標章，確保自身的碳權認證是有助減排的「真貨」。

2023年1月，英國「衛報」等機構揭露許多自願性碳市場核發的碳權不是被誇大就是根本無助減少碳排；一些碳抵換專案減碳量不實，例如宣稱可封存多少碳，但技術上根本還沒落實，或聲稱保護多少面積森林免於砍伐，但這片森林本來就不存在濫伐威脅。

法新社報導，當前企業或個人會購買碳權信用額度來抵銷活動所製造的碳排，但先前不乏報導揭露，一些這類碳交易對環境幾無幫助，也讓碳市場陷入混亂。

為加強碳市場交易的可信度，自願碳市場誠信委員會（ICVCM）去年推出一個新自主性標章，向購買碳權者保證，這些獲得標章的「高誠信」碳權額度的確能實質做到碳抵換、有助落實所標榜的淨零排放。

販售碳權的機構受邀向自願碳市場誠信委員會提出標章申請。自願碳市場誠信委員會今天宣布，全球4大自願性碳市場認證機構中的美國碳註冊登記簿（ACR）、氣候行動儲備方案（CAR）和黃金標準（GS）這3家，成為第一批取得「高誠信」標章者。

這代表3家機構所認證的碳權交易品質獲自願碳市場誠信委員會認可。這3家總計佔自願性碳市場市佔率的30%。

ICVCM主席納札勒（Annette Nazareth）表示，這是個「激動人心的時刻」，顯示市場對提高碳權認證透明度的期望。

她告訴法新社：「我們樂觀地認為，自願性碳市場裡絕大多數都會想取得標章。」

自願性市場是一種國家管制之外的補充機制，排放者可透過購買碳權來抵換排放。

納札勒說，除已獲標章的3個碳權機構外，自願性碳市場裡最大認證機構、由Verra所運營的碳驗證標準（VCS）的標章申請仍待她們審核。一旦通過，4大獲得標章的碳權機構將佔自願性碳市場的98%。

碳抵換信用額度（即俗稱的碳權）能由執行減少或避免碳排的減量專案取得，例如植樹或護林。

但批評人士指出，許多減量額度在最好的情況下也都毫無價值，最壞情況下可能有害，因為它們允許主要污染者宣稱達成碳中和，卻未能減少溫室氣體實際排放量。

1個單位的碳權信用額度代表從大氣中移除1噸二氧化碳，或避免1噸二氧化碳進入大氣，減量專案需證明如何做到。然而這個領域一直存在巨大爭議，因為一些專案被發現誇大對氣候的益處。

VCS等4大碳權機構都有自身的減排認證認證方法學。不過納札勒表示，在獲得ICVCM的審核通過前，相關減排專案都不能使用「誠信」標章。

來自「碳市場觀察」（Carbon Market Watch）的杜福芮斯尼（Gilles Dufrasne）身兼為ICVCM提供諮詢的獨立專家小組成員，她說這個過程有望剔除不良專案。

杜福芮斯尼表示，ICVCM應善盡把關責任，砍掉市場裡濫竽充數的減排專案，建立起標章的權威，就有助於建立碳市場的信心，否則若讓市場裡90%的專案都過關，這個標章就將淪為廢紙。（譯者：王嘉語/核稿：陳亦偉）1130405