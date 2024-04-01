碳市場扮能源轉型關鍵 沙烏地與阿聯已邁步

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（中央社利雅德31日綜合外電報導）國際能源論壇（IEF）發布一份新報告指出，碳市場將在實現氣候目標發揮關鍵作用，並為能源轉型鋪路。沙烏地與阿聯在這方面是成功邁出第一步的化石燃料大國。

阿拉伯新聞報（Arab News）引述報告指出，碳市場因能媒合碳權買、賣雙方，有助於效降低與溫室氣體清除相關的成本。

報告中說：「促進各國之間的碳信用額度跨境交易，能提升供需，從而又能促進淨零排放。」

國際能源論壇由73個國家地區的能源部會首長共聚一堂，是全球最大的能源部長聚會；參與論壇的國家既有能源生產大國也有消費大國，使得論壇成員佔全球石油、天然氣供需的90%以上。

論壇提到沙烏地的轉型努力，強調沙國公共投資基金（Public Investment Fund）與Tadawul集團合作建立的區域自願性碳市場公司（Regional Voluntary Carbon Market Co.）。

根據IEF的報告，這間公司已成功完成2次拍賣，向國營的沙烏地阿美石油公司（Saudi Aramco）、沙烏地基礎工業公司（SABIC）、新未來城計畫（NEOM）等沙國國內大型實業賣出360萬噸碳抵換額度。

阿拉伯聯合大公國也在2023年中成立名為碳聯盟（Carbon Alliance）的碳交易機制，以發展阿聯境內的碳市場生態。

國際能源論壇秘書長麥克莫尼格（Joseph McMonigle）在報告發布時發表談話，稱碳市場活絡也有助於為各種清潔能源計畫籌措經費。

麥克莫尼格也敦促各國讓巴黎氣候協定第6條塵埃落定。這第6條主要規範各締約國間的「碳排放交易機制」，讓各國能透過買賣碳權抵銷碳排，減輕自行減碳的成本壓力，被認為是成立「國際碳市場」的依據。

他說：「（巴黎氣候協定）第6條是能否促成國際碳市場的關鍵，我們希望在今年底亞塞拜然舉行的COP29氣候峰會上看到更多進展。」

國際能源論壇在本月稍早發布的另一份報告裡指出，隨世界最大碳捕獲中心在沙國東岸朱拜爾（Jubail）的工業區上路，沙烏地具備成為碳捕獲、利用與封存（CCUS）技術大國的潛力。

由沙國能源部與沙烏地阿美石油公司在朱拜爾合作的CCUS計畫，預計到2027年底前能每年封儲達900萬噸二氧化碳。（譯者：陳亦偉）1130401