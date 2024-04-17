森崴能源2023年買4萬度再生能源憑證 持續採購綠電

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（中央社記者潘智義台北17日電）森崴能源今天表示，不僅是生產綠電的開發商，同時持續採購綠電，2023年至2025年透過購買再生能源憑證，以達成綠電使用，其中2023年已購入4萬度再生能源憑證。

除購買再生能源憑證，節能措施部分，森崴能源發布新聞稿說明，2022年更換辦公空間LED節電燈管共約598支，2023年公司更啟用新型LED節能燈管，透過使用新型燈管降低耗能，達成節能減碳目的。

森崴能源指出，響應環境部淨零綠生活及金管會淨零規範，承諾2030年前達成100%使用再生能源，並已先後取得能源管理系統ISO 50001及碳溫室氣體盤查ISO 14064等國際認證，帶動員工身體行為的淨零轉換，實踐永續發展。

配合政府2050淨零碳排目標，金管會於2022年3月3日發布「上市櫃公司永續發展路徑圖」，分階段推動上市櫃公司應進行溫室氣體盤查的資訊揭露時程。

森崴能源強調，提前在2023年達成碳盤查ISO 14064認證，包括溫室氣體直接排放（範疇一）及能源間接排放量（範疇二），今年盤查範疇三更增加至原物料採購、廢水處理、員工通勤及商務旅行等多項排放源，擴大間接排放量（範疇三）自願揭露項目範圍。（編輯：楊凱翔）1130417