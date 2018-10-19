避震器夾藏大麻古柯鹼走私 美籍主嫌入境遭逮

美籍楊姓男子（中）去年涉嫌以汽車零件避震器名義申報貨物入台，但被發現夾藏毒品，案發後滯美迄今；事隔一年，楊男以為警方應已鬆懈遂搭機來台，沒想到入境後立刻遭逮。（航警局提供）中央社記者邱俊欽桃園機場傳真 107年10月19日

（中央社記者邱俊欽桃園機場19日電）美國籍楊姓男子去年10月涉嫌以汽車零件避震器名義，申報貨物來台，航警查獲內部夾藏大麻與古柯鹼，楊男案發後留滯美國，但他在事隔一年後搭機來台，入境後立刻遭到逮捕。

航空警察局今天傍晚表示，航警局安全檢查大隊去年10月間，在華儲快遞進口專區，發現一批以汽車零件避震器名義，從美國洛杉磯申報進口貨物中，在透過X光檢查時影像可疑，經開箱查驗發現後，發現內藏約15公斤的大麻與近4公斤的古柯鹼。

全案經報請桃園地檢署偵辦，並過濾相關資料，警方先逮捕在台接貨的洪姓等4名涉案人士，經過調查後，循線追查出旅居美國，具有美籍身分、同時也領有中華民國護照的40歲楊姓男子為主謀。

航警指出，楊男在東窗事發後滯美迄今，但他並未發現早被鎖定為幕後主嫌，事隔一年後，楊男今天清晨搭機入境台灣時，立刻遭航警逮捕，並移送桃園地檢署偵辦。

航警初步研判，楊男計畫來台處理相關運毒事宜，並交付相關貨款與報酬，未料早被航警鎖定，入境後成為甕中鱉，立刻遭到逮捕。（編輯：吳佳穎/卞金峰）1071019