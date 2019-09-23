刑事局跨界推刑警桌曆 鐵漢柔情做公益

警政署刑事局、微風慈善基金會及國際刑警之友協會23日在台北舉行「Our Heroes！刑事警察局公益寫真發表會」，透過公益寫真桌曆展現多樣性刑警的鐵漢和柔情面。中央社記者黃麗芸攝 108年9月23日

（中央社記者黃麗芸台北23日電）警政署攜手微風慈善基金會和國際刑警之友協會跨界攜手做公益，邀知名攝影師林炳存拍攝推出刑警公益寫真桌曆，展現多樣性刑警的鐵漢和柔情面，首刷收入捐贈公益團體。

警政署刑事局、微風慈善基金會及國際刑警之友協會今天共同舉行「Our Heroes！『刑事警察局公益寫真』發表」記者會，包括警政署長陳家欽、刑事局長黃明昭、微風集團暨財團法人微風慈善基金會董事長廖鎮漢、微風集團策略長暨中華民國國際刑警之友協會常務理事廖曉喬都共襄盛舉。

刑事局表示，為迎接2020新的一年，特別以「刑事警察專業多元能力，型塑專業服務助人」為主題製作桌曆，將12個月份的重要節日規劃搭配刑警專業特色，並邀請林炳存暨所屬工作團隊耗時半年進行拍攝，讓外界看到刑警的陽剛和柔情面。

陳家欽致詞表示，自己從事刑警工作多年，刑事局也培養出許多勞苦功高的刑警菁英，他們一直以來都是默默的打擊犯罪，背後的付出是外界看不到的，希望藉此桌曆讓大家看到他們為保護人民安全的努力。

黃明昭也說，他日前和陳家欽一同拜會廖曉喬時，她當時認為刑警給人印象陽剛，但可透過桌曆展現柔情的一面，所以才有此形象桌曆誕生，這次從局內上千名菁英中挑選出25人進行拍攝。

廖曉喬笑言，看到林炳存所拍攝的刑警照片令人震撼，自己也很喜歡，微風慈善基金會將認購全數首刷並將義賣所得捐贈公益團體，盼藉此拋磚引玉；同時，她也打趣說自己的婚紗照，迄今都還未和林炳存敲好時間拍攝。

刑事局說，「Our Heroes！」的12張公益寫真桌曆分別呈現「165反詐騙專線，最佳荷包守門員」「刑事局守護，童在一起」「真心英雄，媽媽妳辛苦了」等主題，讓國人感受到多樣性的刑警魅力。

拍攝5月號主題的劉貞汝會後受訪時表示，當初拍攝時設定她一手拿槍、一手拿鍋鏟為造型拍攝，以此呈現母親節的訴求，但最後桌曆仍選取她最熟練的拿槍照片，自認從照片眼神中傳遞她對這份工作的熱愛。（編輯：張銘坤）1080923