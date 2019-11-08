司法院：已積極籌劃防逃新制配套措施

（中央社記者林長順台北8日電）司法院今天指出，刑事訴訟法新版防逃機制上路後，已持續籌劃配套措施，並積極研修相關子法，讓新修正條文在人權保障與公共利益的均衡維護下，更為順利運作。

自由時報今天報導，刑事訴訟法中的新版防逃機制，已於7月施行，對於未受羈押的重大被告，可祭出穿戴電子腳鐐措施防逃，然而實務上為了「到底該如何執行」的問題，司法兩大龍頭機關意見不一、且僵持不下，以致空有防逃立法，司法實務卻空轉迄今近4個月，形成防逃上的大漏洞。

司法院今天表示，修正條文生效施行後，已於8月13日召開「落實刑事訴訟法第116條之2命被告遵守特定事項」公聽會，廣徵各界意見外，並於8月14日召開「落實執行科技設備監控制度」研商會議，邀請法務部代表與會，就共同建置科技監控設備等議題，達成部分共識。

司法院隨即於9月2日籌組「科技設備監控制度」推動工作小組，並於9月19日、10月24日及訂於11月20日召開該工作小組第一次、第二次及第三次會議，除小組成員及法務部代表外，並邀請研究機構及專業公司代表與會，說明科技設備監控最新技術及應用範疇，以利相關制度推動及執行辦法訂定。

關於命交付或通知主管機關不予核發護照或旅行文件，以及禁止處分財產部分，司法院指出，已函請各相關機關協助辦理，並就法院辦理相關業務所應注意事項，於10月4日、10月28日函送各法院參考。

司法院表示，至於偵查中法院對被告施以科技設備監控，應由法院或檢察官指揮執行部分，審、辯、學各方多認為宜由檢察官指揮執行，但法務部尚有不同意見，司法院將持續與法務部溝通、協調。（編輯：張銘坤）1081108