疑武漢肺炎相驗案訂SOP 蔡清祥：先採檢送驗

武漢肺炎防疫嚴峻時期，法務部長蔡清祥29日表示，遺體相驗程序已訂出「法醫相驗解剖通報及處理流程」，當法醫接獲通知時，需先採取檢體，確認是否屬傳染病，若非傳染病，就按一般程序處理，若是有傳染病則立即通知衛生機關，依法採最快速度處理，在24小時內火化。（法務部提供）中央社記者劉世怡傳真 109年2月29日

（中央社記者劉世怡台北29日電）法務部長蔡清祥今天表示，現在為武漢肺炎防疫嚴峻時刻，檢察官基於便民，對死因不明者都願意第一時間做相驗，相驗程序已訂出一個SOP，先採檢送驗，確認是不是有染病。

蔡清祥下午在法務部接受媒體聯訪，做出上述表示；相驗遺體分為行政相驗及司法相驗，病死的應由衛生單位做行政相驗，如果是非病死或死因不明才須由檢察官率同法醫進行司法相驗；現在為武漢肺炎防疫嚴峻時刻，檢察官基於便民，對死因不明者都願意第一時間做相驗。

蔡清祥表示，相驗程序已訂出一個SOP「法醫相驗解剖通報及處理流程」，法醫接獲相驗通知的時候，首先須採取檢體，確認是不是屬於傳染病，若不是屬於傳染病，就按照一般程序處理，若是有傳染病則立即通知衛生機關，依傳染病防治法最快的速度處理，在24小時內火化。

記者提問，訂立SOP是否有考量家屬立場，蔡清祥表示，家屬不了解相驗遺體的流程，其實病死的應該是通知衛生機關來相驗，但因為基於便民及正值防疫嚴峻時刻，才會要求檢察官做第一時間處理，必須先確認是不是傳染病。

蔡清祥指出，因應特別條例的施行，還有中央防疫指揮中心升級為一級開設，法務部已通令各地方檢察署須成立防疫處理小組，由主任檢察官擔任召集人，結合警政、衛政、調查局及消保官等，面對防疫事項做第一時間的處理。

蔡清祥表示，涉有刑責的話，例如囤積哄抬防疫物資、散布假訊息時，檢察官就會立即處理，除此之外，像是居家防疫隔離卻還趴趴走者，由衛生機關進行行政裁罰，遭罰者如果拒繳的話，法務部行政執行署將進行強制執行。（編輯：方沛清）1090229