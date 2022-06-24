北市街頭追逐砸車窗逃逸 警逮4人送辦

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（中央社記者劉建邦台北24日電）台北市中央北路附近昨天發生砸車案，王姓男子等人開車先在街頭追逐陳姓男子等2人車輛，再持球棒砸車窗後逃逸，警方循線逮捕王男等4人到案送辦，雙方初步稱為行車糾紛。

台北市警察局北投分局今天召開記者會，關渡派出所長陳以雯指出，23日下午近5時獲報，有車輛在中央北路3段追逐，獲報到場發現，一輛汽車尾部遭撞毀，多處車窗遭砸破。

警方查出，38歲陳姓駕駛稱案發時從洲美快速道路下大度路閘道口，遭2輛車夾擊，且對方意圖攔車，發現此狀況後立即開車加速逃逸，但仍被一路追趕，雙方追逐至大度路3段、中央北路4段路口時，陳姓被害人車輛遭攔停。

此時，3名男子立即下車，持球棒砸毀車窗後逃逸，其中一輛汽車逃至中央北路3段附近時忽然拋錨，乘坐在車上男子就搭上另一輛汽車接應後離開現場。

警方獲報後，擴大調閱案發地附近監視畫面，經以車追人，今天凌晨循線陸續逮捕23歲王姓男子等4人到案。雙方警詢時僅告知為行車糾紛，但被害人未提告。

警詢後依聚眾鬥毆罪嫌把王姓男子等4人函送士林地檢署偵辦，將持續深入追查犯案動機。北市警局指出，對於任何暴力傷人及聚眾鬥毆案，必定嚴查究辦。（編輯：李錫璋）1110624