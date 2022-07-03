焦急父派出所跪求護送高燒嬰 警車開道碰撞釀5輕傷

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（中央社記者蕭博陽彰化縣3日電）員林警方昨晚接獲心急父親至派出所跪求警車開道護送確診高燒男嬰送醫，不料警車在路口與另1車碰撞釀5輕傷，男嬰父親事後連向警方致歉；警今天下午慰問車禍對方一家。

彰化縣一名未滿2歲男嬰昨天晚間發燒到攝氏41度且確診昏迷不醒，男嬰父親急忙自行駕車送兒子就醫，行經大村鄉中山路二段時，疑因車多壅塞，趕緊駛往路旁員林警分局村上派出所求助，村上所員警立即駕駛警車並亮警示燈、鳴警笛協助開路。

不料警車駛經花壇鄉一處路口闖紅燈而與另一輛汽車發生碰撞，警車駕駛張姓員警無受傷、許姓員警左膝蓋疼痛，對方駕駛梁姓男子右手臂受傷、妻子頭暈、一對6歲兒子、女兒臉部與腳部等處受傷，所幸5名傷者都無生命危險，高燒男嬰的父親則繼續駕車趕往醫院。

村上派出所員警今天透露，確診男嬰父親自行駕車從員林市駛往彰化市方向，途經大村鄉疑因假日晚間車多，因此男嬰父親神色緊張衝進派出所下跪求助，員警立刻駕駛警車開道護送，由於情況緊急，未詢問家屬為何不叫救護車而選擇自駕的原因。

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警方表示，男嬰病況緊急，警車發生車禍後，員警請家屬繼續送往醫院急診，昨天深夜男嬰家屬有打電話到派出所連說多次「不好意思」，對於警車幫忙開道護送卻出車禍感到很抱歉；男嬰母親今天也說，一家3人都確診，因情況緊急才求助警方，非常感謝熱心協助，目前兒子已退燒，希望外界不要責怪警方為何闖紅燈。

處理這起交通事故的彰化警分局花壇分駐所表示，村上派出所警車雖在路口闖紅燈而發生碰撞事故，但警車沿路開啟警示燈及警鳴器，執行緊急任務依法具優先通行權，民眾駕車若聽到警鳴器聲響，應減速並多注意查看；雙方駕駛酒測值均為零。（編輯：陳仁華）1110703