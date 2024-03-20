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竊賊深夜出沒田間 雲林警戳破謊言保住蒜頭

2024/3/20 14:35（3/20 15:21 更新）
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蒜頭將進入產季，雲林縣鹿寮派出所日前深夜巡邏時，發現蒜頭田間出現一輛機車附掛拖曳車，車上有帶土的蒜頭，警方研判剛採收完畢，再比對附近發現田間的腳印與李男的鞋印相符，當場戳破謊言，將竊賊法辦。（警方提供）中央社記者姜宜菁傳真 113年3月20日
蒜頭將進入產季，雲林縣鹿寮派出所日前深夜巡邏時，發現蒜頭田間出現一輛機車附掛拖曳車，車上有帶土的蒜頭，警方研判剛採收完畢，再比對附近發現田間的腳印與李男的鞋印相符，當場戳破謊言，將竊賊法辦。（警方提供）中央社記者姜宜菁傳真 113年3月20日
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（中央社記者姜宜菁雲林縣20日電）蒜頭將進入產季，雲林縣鹿寮派出所日前巡邏發現，蒜頭田間深夜出現一輛機車附掛拖曳車，車上有帶土的蒜頭，李姓男子自稱剪蒜，警方比對鞋印等跡證戳破謊言，將竊賊法辦。

鹿寮派出所長張添財今天接受中央社記者訪問時說，日前與警員執行「護蒜專案」巡邏勤務時，凌晨2時在元長鄉崙仔村產業道路上發現一輛重機車附掛拖曳車，車上放置一批蒜頭，由於不符合農務時間，因此向前盤查。

李姓男子自稱因為剪蒜頭才在半夜出沒田間，但警方檢視蒜頭外觀仍帶有泥土，研判剛採收完畢，且蒜頭並無於深夜採收，顯然不符常理，再比對附近蒜頭田，發現田間的腳印與李男的鞋印相符，當場戳破謊言。

經清查，李姓男子偷竊10公斤蒜頭（市價約新台幣300元），全案依竊盜罪移送雲林地檢署偵辦。

虎尾警分局表示，農產品種植地點多處偏僻，易成為宵小行竊目標，為守護農民心血，警方啟動「護蒜專案」勤務，加強轄區內蒜頭農田、倉庫、加工廠等處巡邏密度，並與農民保持聯繫，確保財產安全。

警方呼籲蒜農，若發現可疑人、車，立即撥打110報案專線，或是加裝監視器，共同維護轄區治安。（編輯：郭諭儒）1130320

#雲林地檢署
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