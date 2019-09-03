台北羽賽不敵頭號種子 王齊麟程琪雅首輪止步

（中央社記者黃巧雯台北3日電）台北羽球公開賽今天在小巨蛋點燃戰火，地主混雙組合王齊麟、程琪雅首輪強碰頭號種子的馬來西亞組合陳炳順、吳柳螢，以21比17、11比21、11比21吞敗。

台北羽球公開賽今天首日先進行資格賽，共有13組台將晉級，下午3時起展開混雙會內賽賽程，台將由世界排名第36的王齊麟、程琪雅打頭陣，迎戰曾在今年泰國羽球大師賽、紐西蘭羽球公開賽奪冠的馬來西亞組合陳炳順、吳柳螢。

雙方開賽一路比分互咬，王齊麟、程琪雅在13比14落後時，連搶3分超前，儘管兩度被對手追成1分差，但「王程配」頂住壓力，以21比17拿下首局。

馬來西亞組合第2、3局迅速調整好節奏，扭轉比賽局面，「王程配」一路落後，最終無力反擊，後續連2局以11比21大比分吞敗。

首戰就強碰世界排名第5的馬來西亞組合，王齊麟、程琪雅異口同聲表示，一開始就抱持著「衝擊」的心態面對比賽，較沒包袱。

王齊麟提到，彼此實力有落差，若再以緊張心態去打，可能更難發揮。

不過王齊麟認為，第2局起因對手經驗老道，用其他方式反制他的球路，讓他無法延續首局用速度、力量壓制對手，加上首局處理球時，「好像又弄到我的腰」，因此第2、3局後場打法變得較保守。

從輸掉首局到逆轉取得比賽勝利，陳炳順、吳柳螢將原因指向一開始對場館風向不太適應，第2、3局才逐漸找回節奏。

吳柳螢睽違3年再度來台灣比賽，準備回味台灣美食，也被一旁的王齊麟爆料，在台灣每天至少喝一杯奶茶，吳柳螢聽後也笑著說，準備讓王齊麟帶她去吃好吃的。（編輯：唐聲揚）1080903