王柏融二軍開轟敲2安 與宋家豪對決遭三振

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（中央社記者楊啟芳台北14日電）日職日本火腿隊台灣選手王柏融今天在二軍出賽，第1打席就敲陽春全壘打，總計4打數敲出2支安打；此戰樂天金鷲投手宋家豪也有登板，投1局演出3上3下，還三振掉王柏融。

王柏融昨天在二軍雖然敲出1支安打、選到2次保送，不過因為敲出深遠安打後沒有積極跑壘，在二壘遭到觸殺引起議論。火腿隊二軍今天對上樂天二軍的賽事，王柏融先發打第2棒、擔任指定打擊。

1局下王柏融就從高田孝一手中轟出陽春全壘打，幫助球隊率先攻下1分；3局下王柏融再敲出右半邊安打，6局下擊出左外野飛球出局，8局下遭到三振。總計王柏融4打數敲出2支安打，目前在二軍打擊率3成64。

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樂天投手宋家豪在8局下登板，讓打者擊出飛球出局後，再連飆2次三振，其中第2打席三振掉王柏融。總計宋家豪投1局沒有失分，最快球速145公里，目前在二軍防禦率3.00。

這場比賽在王柏融開轟後，火腿隊一直維持1比0領先，直到8局上樂天一、三壘有人時，小深田大翔犧牲打送回追平分；9局上一、二壘有人時，太田光敲出超前二壘安打，帶有2分打點，終場樂天以3比1擊敗火腿隊。（編輯：張雅淨）1110414