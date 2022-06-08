吳念庭1保送吞2K 宋家豪後援摘勝投

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（中央社記者黃巧雯台北8日電）旅日西武獅隊台灣野手吳念庭今天迎戰讀賣巨人，3打數吞2次三振，有1次保送，西武獅以3比0勝出；樂天金鷲隊台灣投手宋家豪連2天登板，對廣島隊後援1局無失分摘勝投。

日本職棒兩聯盟交流戰埼玉西武獅本週在主場西武巨蛋與讀賣巨人進行3連戰，昨天首戰以9比4逆轉勝出，但吳念庭5打數摃龜，今天第2戰擔綱先發第2棒、守三壘。

吳念庭首局選到保送上壘，第3局苦吞三振，5局下上場打擊，擊成二壘方向滾地球出局，7局下再度遭到三振，3打數中苦吞2次三振，連2場無安打。

西武獅先發投手與座海人前6局讓對手18上18下，直到7局上才被首名上來的打者吉川尚輝揮出第一支安打，與座海人投7局無失分，僅被敲出1安打，無保送，飆出5次三振，後援投手平良海馬、增田達至同樣未讓對手攻占壘包，聯手以3比0完封對手。

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另外，樂天金鷲隊今天與廣島東洋鯉魚交手，前9局結束兩隊戰成0比0平手，台灣投手宋家豪連2天出賽，10局上連續解決3名廣島隊打者，後援1局無失分，樂天隊10局下靠著淺村榮斗揮出再見安打，以1比0氣走對手，宋家豪僅用11球就拿下本季第3勝。

日職二軍賽事部分，陳偉殷今天在二軍出賽，擔任阪神虎隊先發投手出戰歐力士，投5局無失分，被敲4支安打，另有1次保送和3次三振，阪神虎以3比0擊敗歐力士，陳偉殷本季首勝開張。（編輯：張芷瑄）1110608