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武漢肺炎紓困方案
因應武漢肺炎衝擊，總統蔡英文日前指示落實600億防疫特別預算，並另彙整近400億元政府各部門既有預算及基金移緩濟急，總計千億元投入紓困與振興計畫。第二波紓困措施3月24日拍板，包括民眾報稅可申請緩繳或分期、觀光業紓困2.0方案等。
武漢肺炎紓困方案
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武漢肺炎紓困方案1/11

武漢肺炎／蘇貞昌：紓困600億不夠 將隨疫情大舉投入

最新更新：2020/03/31 13:33
行政院長蘇貞昌31日表示，武漢肺炎各國疫情都很嚴重，並坦言特別預算編列600億元已經不夠。他強調，未來政府將隨疫情變化大舉投入。（中央社檔案照片）
行政院長蘇貞昌31日表示，武漢肺炎各國疫情都很嚴重，並坦言特別預算編列600億元已經不夠。他強調，未來政府將隨疫情變化大舉投入。（中央社檔案照片）

（中央社記者郭建伸台北31日電）武漢肺炎疫情衝擊經濟，行政院長蘇貞昌今天在立法院會備詢時說，當初編列特別條例時，疫情以中國為主，但現在各國都很嚴重，他坦言特別預算編列的600億元已經不夠，並強調，未來政府將隨疫情變化大舉投入。

立法院會今天繼續進行施政總質詢，邀請蘇貞昌及內閣官員列席。

行政院長蘇貞昌31日在立法院會備詢時說，當初編列特別條例時，疫情以中國為主，但現在各國都很嚴重，他坦言特別預算編列的600億元已經不夠。 中央社記者施宗暉攝　109年3月31日
行政院長蘇貞昌31日在立法院會備詢時說，當初編列特別條例時，疫情以中國為主，但現在各國都很嚴重，他坦言特別預算編列的600億元已經不夠。 中央社記者施宗暉攝　109年3月31日

民進黨立委林楚茵今天質詢時提到，受到武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病, COVID-19）疫情影響，世界各國都在紓困救經濟，台灣成立了口罩、酒精國家隊，但經濟國家隊在哪裡，是否能挽救台灣經濟。

經濟部長沈榮津表示，紓困預算一開始出爐是新台幣600億元，後來各部會以緩濟急又編列400億元，這樣總共1000億元；中央銀行透過降息1碼，提供2000億元銀行專案融通方案。

沈榮津說，紓困方案目前總共3000億元，先讓企業貸款展延，之後政府還會提供營運資金跟振興貸款協助。

蘇貞昌備詢時說，當初編列「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」時，疫情以中國為主，歐美國家都還沒這麼嚴重，但坦言現在疫情各國都嚴重，原先編列的600億元特別預算，已經不夠。

蘇貞昌說，目前端看疫情發展狀況，恐怕政府還要投入更多，政府會隨疫情變化大舉投入，強調「整個都是國家隊」。（編輯：郭無患）1090331

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