通膨居高不下 菲去年經濟成長降至6.2%

（中央社記者林行健馬尼拉24日專電）受到通貨膨脹率居高不下的影響，菲律賓去年全年經濟成長率達6.2%，低於政府預定的6.5%至6.9%目標。

菲律賓統計署（PSA）今天宣布，菲國去年第4季經濟成長為6.1%，略高於前一季的6%，但低於前年同期的6.5%。

這使得菲國2018年全年經濟成長達到6.2%，低於2017年6.7%，也未達到政府設定的6.5%至6.9%目標，也是繼2015年的5.8%成長以來的最低表現。

在此之前，亞洲開發銀行（ADB）和世界銀行（WB）已分別因通貨膨脹、電子產品出口疲弱和農產品產量下滑等因素，下調菲國2018年全年經濟成長的預測值。

杜特蒂政府在2018年1月實施稅務改革，對石油、菸草和糖類飲料徵收更高的稅金，正好碰上國際油價飆漲，交互作用之下導致菲國通貨膨脹率於3月起一路攀升，9月及10月更是接連寫下6.7%的9年高峰。

菲律賓國家經濟發展局（NEDA）局長波爾尼亞（Ernesto Pernia）表示，菲律賓去年經濟成長表現依然穩定，就去年上半年而言，僅次於印度、越南與中國，鞏固著菲律賓作為亞洲成長最快速經濟體之一的地位。

單就去年第4季而言，菲國主要成長引擎為建築、汽車銷售及維修、機車銷售、民生用品等項目；就產業而言，菲國成長最快速的是工業，達6.9%；隨後是服務業的6.3%，農業受到天災影響，成長率只有1.7%。

多名經濟學者預測，通貨膨脹率預料將開始放緩、政府基礎建設支出增加的帶動下，菲國今年經濟成長可望有不錯表現。（編輯：陳永昌）1081024