台股週線2連紅 本週挑戰年線

（中央社記者韓婷婷台北25日電）台股上週拉出258點長紅，週線2連紅，且包括5日線、10日線都向上突破半年線反壓，技術面持續強勢，由於距離年線10484點僅差不到200點，挑戰年線意圖明顯。

美股在市場樂觀看待美中貿易談判進展下，4大指數全面走揚，道瓊工業指數上漲181.18點、漲幅0.70%、收在26031.81點，NASDAQ指數上漲67.84點、漲幅0.91%、收在7527.54點，S&P 500指數上漲17.79點、漲幅0.64%、收在2792.67點，費城半導體指數上漲14.53點、漲幅1.08%、收在1364.78點。

分析師表示，台股今年以來已上漲超過900點，不但週線2連紅，月線也可望連續2個月收漲，頗有一次上攻年線的企圖，不過由於本週僅有3個交易日，且後續接著4天連假，加上美中貿易談判期限3月1日是否會延後尚未有定論，將是本週台股走勢的變數。

分析師指出，台股本波上漲主要來自於法人買盤推動，散戶參與度不高，其中，融資餘額僅約增加新台幣40億元，增幅約3.35%，相較於指數漲幅約1成，籌碼面也相對穩定，在未出現單日成交值超過1500億元的爆量長黑之前，指數不容易有大幅反轉。

歐股也在投資人期待美中貿易談判傳出好消息下溫和上漲，倫敦FTSE 100指數上漲0.16%、收在7178.60點，法蘭克福DAX 30指數上漲0.30%、收在11457.70點，巴黎CAC 40指數上漲0.38%、收在5215.85點。（編輯：鄭雪文）1080225